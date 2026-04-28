不讓敵艦靠岸！美軍海馬士從菲律賓射向海上 新型海岸戰法成形

美軍在「肩並肩」演習期間，從巴拉旺島海岸發射海馬士火箭系統。此舉顯示戰術正轉向運用機動陸基精準火力，以防衛菲律賓海域並嚇阻沿岸威脅。（圖取自美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日在菲律賓「肩並肩」（Balikatan）演習中，從帕拉旺島對海上目標發射「海馬士」（HIMARS）高機動火箭系統。這類由陸地支援海上防禦的操作已連續兩年出現。相關部署位置鄰近南海主要航道，使此類演練直接連動區域海上防禦布局。

根據《Army Recognition》報導，美軍第7步兵師所屬海馬士發射車參與此次演練，並由面向南海的巴拉旺島（Palawan Island）朝外海進行實彈射擊。不同於傳統陸上火力運用，此類部署顯示陸基長程火力已被納入海上防禦任務，用於攔截接近沿岸的海上目標。

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報導指出，美軍在2025年肩並肩演習期間，曾在巴拉旺進行對海射擊。相同戰術連續出現，被視為正從單次展示轉為可重複運用的作戰模式。此類運用方式可在海上目標接近前，提供陸基遠程火力支援。

海馬士具備快速部署與射後轉移能力。在島嶼地形環境下，發射車可於不同位置機動運作，使陸地陣地不再固定。此次演練整合無人系統、情監偵資產與反裝甲及防空武器，形成多層防禦配置，用以應對模擬的登陸與高速海上目標。

補強菲律賓防衛能力 強化不對稱作戰配置

報導分析，透過與美軍合作整合陸基火力與感測系統，菲律賓可在不依賴大型艦隊的情況下，提升海域防衛能力。此類模式強調以機動火力與聯合作戰網絡，應對海上威脅。

今年肩並肩演習自4月20日至5月8日舉行，總參演兵力超過1.7萬人。除美國與菲律賓外，澳洲與紐西蘭參與相關演練，日本則首度加入並規劃在呂宋島北部進行飛彈相關科目，多國參與使演習規模與聯合作戰程度進一步提升。

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