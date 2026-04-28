僵持6小時！美艦射9發「惰性彈」癱瘓伊朗貨船 陸戰隊機降強攻

美海軍驅逐艦「史普魯恩斯號」於阿拉伯海執行海上攔截，配備的Mk45五吋（127公厘）主砲（右上圖），用此武器精準癱瘓伊朗貨船「圖斯卡號」。（圖取自美軍／《Army Recognition》網站後製）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍一艘驅逐艦上週在阿曼灣對一艘懸掛伊朗國旗的貨船開火，但未將其擊沉。該艦以127公厘艦砲命中引擎區域，使船隻失去動力後由部隊登船控制。相關行動呈現海上攔截任務中逐步升級的火力運用方式。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國海軍伯克級驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）於4月19日凌晨，在阿曼灣攔截長約294公尺的伊朗貨船「圖斯卡號」（Touska）。雙方在海上對峙長達6小時，由於該貨船拒絕配合指令，美軍隨即啟動交戰規則。

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史普魯恩斯號首先發射5發警告射擊。在對方仍拒絕停船後，轉而實施破壞性射擊。該艦動用艦艏的Mk 45五吋（127公厘）主砲，向圖斯卡號引擎區域射擊9發砲彈，成功癱瘓其推進系統，迫使其在海上失去動力停擺。

這場攔截行動罕見的戰術細節，在於美軍刻意選擇使用「惰性彈」（inert rounds）進行射擊。不同於會引發大火與船體結構毀滅的高爆彈，惰性彈內部不含炸藥，純粹依靠砲彈高速飛行的強大物理動能貫穿目標。這種精準打擊方式能夠避免引發火災或連鎖爆炸，在不造成大規模傷亡的情況下針對特定艙室進行物理破壞。

在確認圖斯卡號失去動力後，美軍隨即展開登船作業。第31陸戰遠征支隊（31st MEU）搭乘直升機，從附近的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）起飛，以垂直突擊方式降落於貨船甲板。這類結合水面艦砲火壓制與陸戰隊空中機動的戰術，使得部隊能迅速控制現場。

這場行動發生在連接荷姆茲海峽的關鍵水道阿曼灣。美軍指控這類大型商船常被隱蔽用來運輸飛彈零件或軍用無人機。報導指出，此類作法可在不摧毀船體的情況下迫使目標停船，並保留後續登船檢查與情資取得空間。

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