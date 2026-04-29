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美兩黨提空軍加速法案 保2035年具1800架戰機
美國國會跨黨派提出「空軍戰力加速法案」，將延長並提高空軍戰機規模數量，同時擴大F-15EX採購數量，強化整體空中戰力。（DVIDS）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對中國軍力快速擴張與空優競爭壓力升高，美國國會跨黨派提出「空軍戰力加速法案」，將延長並提高空軍戰機規模數量，同時擴大F-15EX採購數量，強化整體空中戰力。
軍聞網站「Air & Space Forces」報導，該法案由共和黨與民主黨參議員共同提出，內容包括將空軍須維持的1800架戰機規模延長至2035年，其中1145架必須在「主要任務飛機庫存」中，並規定至2030年須至少維持1369架可作戰戰機，2035年進一步提高至1558架。
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此外，法案授權空軍對F-35與F-15EX採用多年期採購合約，以降低成本並穩定產業供應鏈，同時允許F-15EX總採購數量擴大至329架，較現行規劃增加百架，主要用於汰換老舊F-15E機隊。
報導另指出，美國空軍近年改採「作戰編制機隊」計算方式，將備用機與PMAI（潛在最大可用飛機數量）納入統計，引發外界質疑可能掩蓋實際戰力不足。不過此次法案也接受這種方式，以表明在國家危機情況下將有多少架飛機可供使用。
另一方面，該法案仍具有積極效果，因為法案要求的總規模存量高於空軍在2025年報告預測的數字，當時預測2030年有1304架戰機，低於法案要求的1369架。但也有聲音指出，當時的預測並未包括F-47的服役或A-10的研役。
法案支持者指出，中國在第六代戰機與整體空中戰力上的發展，正對美國空優構成挑戰，因此必須同步擴充機隊規模與強化國防產業基礎。