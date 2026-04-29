美陸戰隊發展無人貨運直升機 塞考斯基、近地公司兩陣營競標

圖為塞考斯基的R66「渦輪卡車」。（圖取自X@Robinson_Heli）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應廣袤印太地區作戰，美軍陸戰隊正加速發展無人後勤補給能力，計畫導入無人自主飛行直升機，在高威脅環境中執行前線補給任務。

軍聞網站「The War Zone」報導，陸戰隊已授予R66「渦輪卡車」（Turbinetruck）和「無人505」（Uncrewed 505）直升機兩款無人運輸直升機合約。

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R66「渦輪卡車」搭載塞考斯基MATRIX自主系統，由羅賓森R66直升機改裝；「無人505」則由近地自主公司（Near Earth Autonomy）牽頭，與貝爾公司（Bell Textron）、穆格公司（Moog Inc.）和XP Services公司合作，將貝爾505直升機改良並開發。

報導指出，該計畫屬於「自主空中後勤計畫」中的「中型空中補給無人機—遠征後勤」（MARV-EL）項目，目標打造可在高風險戰場環境中運作的無人補給平台，以因應未來印太地區可能爆發的高強度衝突。

MARV-EL計畫特別針對遠征前進基地作戰（EABO）需求設計，可在簡易起降場與艦艇上運作，並填補小型無人機與傳統有人運輸機之間的能力缺口。該項目要求平台須能在100浬作戰半徑內運送1300至2500磅（約590至1134公斤）物資，顯示其定位介於小型無人機與大型運輸機之間。

報導說，「渦輪運輸車」以民用直升機為基礎，具備結構簡單、低維護成本與高可靠性，結合MATRIX自主飛行系統後，可透過平板輸入任務，自動規劃航線並執行補給任務，運送彈藥、醫療物資等關鍵裝備至前線部隊；該機最大載重約1500磅（約680公斤），航程超過325浬（約602公里）。

圖為近地自主飛行公司以貝爾505直升機開發的「無人505」。（圖取自Near Earth Autonomy）

另一款「無人505」則由近地公司主導開發，將自身自主系統與貝爾505直升機整合，並加裝穆格公司的航電系統，計畫在未來3年內完成測試與作戰能力驗證；該機可透過既有指管系統操作，C-130運輸機並可快速裝入2架無人機進行部署。

報導分析，隨著未來戰場風險升高，美軍正將後勤補給由有人平台轉向無人系統，以降低人員暴露風險並提升持續作戰能力；無人運輸直升機的導入，顯示正成為後勤體系轉型的重要一環。

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