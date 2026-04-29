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中央司令部秀最新攔截片！美軍直升機空降陸戰隊登船畫面曝
美國中央司令部公布最新攔截行動，美軍陸戰隊使用直升機機降，登上貨輪進行檢查。（圖擷自中央司令部臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國持續以海上行動封鎖伊朗港口船隻進出，現已經有39艘船被攔截改道，美國中央司令部公布最新攔截行動，美軍陸戰隊使用直升機機降，登上貨輪進行檢查。
美國中央司令部今（29日）公布最新海上封鎖畫面，1艘懸掛葛摩國旗的貨輪「藍星3號」（M/V Blue Star III）在阿拉伯海遭到美軍攔截，第31陸戰遠征支隊（31st MEU）搭乘直升機，以垂直突擊方式降落於貨輪上。
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中央司令部指出，該船被懷疑企圖前往伊朗，違反美國對伊朗港口實施的封鎖。美軍在進行搜查並確認該船航程不會停靠伊朗港口後，已釋放該船。中央司令部強調美軍持續在中東各地執行並落實封鎖行動；截至目前，已有39艘船隻被改道。
《美聯社》報導指出，這是川普政府兩週多前開始封鎖伊朗航運以來，第4艘被美軍登船檢查的貨輪，但卻是第一艘未被扣押的商船。
船舶追蹤網站的數據顯示，「藍星3號」從巴基斯坦卡西姆港出發，前往阿曼蘇哈爾港。軍方沒有透露懷疑該船的原因，中央司令部發言人表示，週二對「藍星3號」的登船行動「表明我們徹底執行了封鎖」。