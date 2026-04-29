水下也打「無人蜂群戰」！美「銅頭蛇」可量產 一口氣投數十枚攻擊

Anduril研發的重型「Copperhead-500M」（上）與輕型「Copperhead-100M」（下）無人水下載具。該系列主打低成本量產，能以「蜂群」模式執行攻擊任務。（圖取自Anduril）

編譯陳成良／綜合報導〕水下戰場正出現類似無人機的「蜂群攻擊」模式。美國軍工企業Anduril公開測試「Copperhead-500M」（暫譯「銅頭蛇」）無人水下載具，這類裝備主打低成本量產，並可像魚雷般執行攻擊任務，且具備多平台投放能力。

根據《The Aviationist》報導，Anduril釋出「銅頭蛇」測試影片。畫面顯示這款21吋等級的重型無人水下載具（AUV）在水下高速航行。公司表示，該載具在測試中打破內部速度紀錄，最高速度約30節（時速約56公里），並在惡劣海況中展現高機動性。相關表現顯示其已具備進入實戰測試階段的條件。

請繼續往下閱讀...

If you see Copperhead coming,

it's already too late.



Shown: First public footage of Copperhead-500M swimming. During the test, the 21-inch heavyweight AUV successfully broke internal speed records while demonstrating extreme agility maneuvers in high seas. pic.twitter.com/oCgvkQ5FIP — Anduril Industries （@anduriltech） April 24, 2026

「銅頭蛇」的關鍵在於群集運用能力。該系統可由水面艦、航空器或大型無人潛艦（如Dive-XL）投放，單一載台即可攜帶並釋放數十枚輕型版本，或多枚重型版本。這種設計使水下作戰出現類似空中無人機的「蜂群攻擊」模式，透過數量優勢提高突破防禦的能力。

傳統魚雷造價高、數量有限。「銅頭蛇」強調可負擔與量產能力，將水下戰場推向類似無人機的消耗戰模式。當部署成本降低後，指揮官可運用無人載具執行高風險任務，降低人員與高價值平台暴露風險，同時維持持續打擊能力。

相關技術已開始進入實際部署規劃。澳洲政府於2025年宣布斥資約11.2億美元（約新台幣364億元），採購Anduril的「鬼鯊」（Ghost Shark）超大型水下自主潛艇，並規劃在本土生產。區域內國家正逐步建立無人水下載具體系，以強化海上作戰能力。

報導提到，美國國防部創新單位（DIU）已納入相關系統於作戰自主海上平台計畫（CAMP）。同時，美軍也測試波音「殺人鯨」（Orca）與諾斯洛普·格魯曼「魟魚」（Manta Ray）等無人潛艇。多項計畫並行顯示，無人化正成為水下作戰的重要發展方向。

Anduril has secured a A$1.7B （US$1.2B） contract to deliver a fleet of Ghost Shark XL-AUVs to the @Australian_Navy.



This is our first international Program of Record. Production is already underway. pic.twitter.com/VZDnU9TyxR — Anduril Industries （@anduriltech） September 10, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法