自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

水下也打「無人蜂群戰」！美「銅頭蛇」可量產 一口氣投數十枚攻擊

2026/04/29 11:01

Anduril研發的重型「Copperhead-500M」（上）與輕型「Copperhead-100M」（下）無人水下載具。該系列主打低成本量產，能以「蜂群」模式執行攻擊任務。（圖取自Anduril）Anduril研發的重型「Copperhead-500M」（上）與輕型「Copperhead-100M」（下）無人水下載具。該系列主打低成本量產，能以「蜂群」模式執行攻擊任務。（圖取自Anduril）

編譯陳成良／綜合報導〕水下戰場正出現類似無人機的「蜂群攻擊」模式。美國軍工企業Anduril公開測試「Copperhead-500M」（暫譯「銅頭蛇」）無人水下載具，這類裝備主打低成本量產，並可像魚雷般執行攻擊任務，且具備多平台投放能力。

根據《The Aviationist》報導，Anduril釋出「銅頭蛇」測試影片。畫面顯示這款21吋等級的重型無人水下載具（AUV）在水下高速航行。公司表示，該載具在測試中打破內部速度紀錄，最高速度約30節（時速約56公里），並在惡劣海況中展現高機動性。相關表現顯示其已具備進入實戰測試階段的條件。

「銅頭蛇」的關鍵在於群集運用能力。該系統可由水面艦、航空器或大型無人潛艦（如Dive-XL）投放，單一載台即可攜帶並釋放數十枚輕型版本，或多枚重型版本。這種設計使水下作戰出現類似空中無人機的「蜂群攻擊」模式，透過數量優勢提高突破防禦的能力。

傳統魚雷造價高、數量有限。「銅頭蛇」強調可負擔與量產能力，將水下戰場推向類似無人機的消耗戰模式。當部署成本降低後，指揮官可運用無人載具執行高風險任務，降低人員與高價值平台暴露風險，同時維持持續打擊能力。

相關技術已開始進入實際部署規劃。澳洲政府於2025年宣布斥資約11.2億美元（約新台幣364億元），採購Anduril的「鬼鯊」（Ghost Shark）超大型水下自主潛艇，並規劃在本土生產。區域內國家正逐步建立無人水下載具體系，以強化海上作戰能力。

報導提到，美國國防部創新單位（DIU）已納入相關系統於作戰自主海上平台計畫（CAMP）。同時，美軍也測試波音「殺人鯨」（Orca）與諾斯洛普·格魯曼「魟魚」（Manta Ray）等無人潛艇。多項計畫並行顯示，無人化正成為水下作戰的重要發展方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中