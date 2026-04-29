日本海自大改組！專職艦隊反制共軍消耗 主力艦回歸戰備

日本最上級護衛艦轉入「哨戒防備群」，執行長期監控任務以反制中國灰色地帶戰術。（圖：日本防衛省）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本海上自衛隊於3月底完成重大編制改組，正式成立「哨戒防備群」。最上級（Mogami-class）護衛艦等現代化艦艇被編入新單位，轉而執行常態監控任務。這項調度將平時巡邏與戰時防衛職能徹底分離，使得主力驅逐艦得以從消耗戰中解放，回歸高強度戰備。

根據《Naval News》報導，中國人民解放軍海軍近年在周邊海域活動急遽擴張。海自被迫頻繁調度驅逐艦、巡防艦甚至掃雷艦執行長期監控，這不僅導致艦隊產生嚴重戰備缺口，更排擠主力艦艇訓練時數。為解決此消耗戰，總部設於橫須賀的哨戒防備群將專責執行巡邏，使主力驅逐艦隊能專注於高強度衝突的戰備整備。

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最上級轉任常態巡邏 釋放驅逐艦一線戰力

哨戒防備群目前的戰力主力為最上級護衛艦與隼級（Hayabusa-class）飛彈快艇。具隱形特性的最上級配備Mk 45五吋艦砲與海公羊（SeaRAM）系統，目前正改裝16管Mk 41垂直發射系統（VLS）以發射反潛火箭。由於原先隸屬二位數護衛隊，改組後轉而執行常態監控，讓昂貴的主力驅逐艦免於長期損耗。

自2027年起，該群將獲得新一代「櫻花級」（Sakura-class）近海巡邏艦（OPV）支援。該艦標準排水量約1900噸、艦長95公尺，最高航速達25節。單艦造價僅約90億日圓（約合新台幣19億元）。由於採高度自動化設計，編制人員壓縮至約30人，軍方將以最低成本長期扛起海域監控重任。

未來這支專職艦隊角色將不限於視覺監控。軍方計畫為缺乏機庫的櫻花級配備由Shield AI開發的V-BAT垂直起降無人機，大幅擴展海域偵蒐範圍。此外，待新艦逐步服役後，將全面移植日軍曾安裝於掃雷母艦的瑞典紳寶（Saab）電子情報（ELINT）蒐集系統，精準分析外國艦艇的通訊訊號與雷達輻射。

圖為日本海自新一代「櫻花級」巡邏艦首艦「櫻花號」（Sakura）下水畫面。該型艦未來將編入「哨戒防備群」，以高度自動化與低成本優勢接手監控共艦任務，讓昂貴的主力驅逐艦免於灰色地帶消耗。 （圖：日本海自）

建構新型態戰略嚇阻 落實海上領域感知

藉由專職艦隊在平時進行持續性的電磁情報蒐集與實體存在，這項調度使得日軍能對潛在對手施加持續性的戰略壓力。相關編制未來將持續執行電磁與海上監控任務，實質轉化為日本海上領域感知（maritime domain awareness）體系的關鍵節點，進而抵禦印太海域日益嚴峻的灰色地帶威脅。

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