距台160公里！美菲「肩並肩」飛彈登島 共艦集結東側海域反制

美軍在「肩並肩」演習期間，利用C-130運輸機將HIMARS火箭系統快速運抵菲律賓伊巴雅特島（Itbayat），並進行機動部署訓練。圖為美軍官兵於23日進行車輛檢查。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在菲律賓「肩並肩」（Balikatan）演習中，將長程精準打擊武器部署至距離台灣僅約160公里的巴丹群島（Batanes）。同一時間，解放軍南部戰區派出「107編隊」於呂宋島東側海域巡弋，形成兩軍於第一島鏈關鍵節點的同步態勢。這項部署不僅將陸基火力推向南海門戶，更讓呂宋海峽周邊成為區域防禦火力網的焦點。

中國解放軍南部戰區派出「107編隊」於呂宋島東側海域巡弋，編隊陣容包含055型驅逐艦「遵義號」（107）與052D型驅逐艦「合肥號」（174）等艦艇。圖為共軍釋出之編隊航行畫面。（圖取自解放軍南部戰區）

《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導，報導，美軍第3陸戰隊濱海作戰團（MLR）與第25步兵師，部署了「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）與「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統。由於部署位置位於呂宋海峽關鍵節點，這些發射平台直接對接近沿岸的目標構成壓制。

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共軍編隊東側現身 與美菲演訓形成區域對峙

面對美菲聯合軍演，中國解放軍南部戰區派出「107編隊」於呂宋島東部海域活動。編隊陣容包括055型驅逐艦「遵義號」、052D型驅逐艦「合肥號」、054A型護衛艦「咸寧號」及綜合補給艦「駱馬湖號」。分析指出，該編隊部署於東側海域，其活動節點與美軍在巴丹群島的火力部署構成區域內的動態對峙。

報導指出，HIMARS與NMESIS系統核心優勢在於快速部署與射後轉移。在地形崎嶇的島嶼環境下，發射車可於不同位置機動運作。此次演練整合無人系統、情監偵資產與反裝甲及防空武器，形成多層防禦配置，用以抵禦模擬的登陸與高速水面目標。

透過與美軍合作整合陸基火力與感測系統，菲律賓能提升海域防衛能力。此類模式強調以機動火力與聯合作戰網絡，反制海上威脅。美軍透過部署精準火力系統，強化了針對海上侵入行為的攔截彈性。

今年肩並肩演習自4月20日至5月8日舉行，總兵力超過1.7萬人。除美國與菲律賓外，澳洲與紐西蘭參與相關演練，日本則首度加入並規劃在呂宋島北部進行飛彈相關科目。多國部隊參與使演習規模與聯合作戰程度顯著提升。

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