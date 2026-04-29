慘遭伊朗攻擊逾2800次 阿聯找以色列鐵穹丶烏克蘭反無人機系統進駐

鐵穹防空系統過去發射攔截飛彈畫面。（圖取自以色列國防部）

〔記者羅添斌／台北報導〕美伊戰事持續停火進入協商階段，但受害最慘的國家莫過於阿聯了，統計自今年2月至4月中旬，阿聯總共遭受伊朗飛彈丶自殺型無人機攻擊的次數超過2800次之多，為了強化整體防空網，阿聯分別與以色列及烏克蘭簽署合作案，由以色列派出「鐵穹」（Iron Dome）防空系統與部隊部署至阿聯，烏克蘭則是派出反無人機團隊進駐阿聯。

自 2026 年 2 月 28 日衝突爆發以來，阿聯攔截與偵測到的攻擊總數已突破 2,800 次，包括 彈道飛彈 （Ballistic Missiles） 563 枚，其中 537 枚已成功攔截。巡弋飛彈 （Cruise Missiles） 26 枚。自殺式無人機 （UAVs/Drones） 2,256 架，主要為伊朗製的「見證者」（Shahed）系列。

請繼續往下閱讀...

在傷亡統計上，截至 4 月初，共有 13 人死亡（含 2 名軍人及 11 名平民），另有 224 人受傷。 經濟設施受損目標包含杜拜國際機場（DXB）、傑貝阿里港（Jebel Ali port）、哈卜尚天然氣廠（Habshan）以及朱美拉棕櫚島的部分旅館。

因為遭受伊朗猛烈的攻擊行動，阿聯已從過去的商業平衡立場轉向與美、以密切的軍事同盟，甚至考慮對伊朗實施資產凍結等報復行動。

以色列「鐵穹」系統進駐阿聯

阿聯已與以色列達成協議，讓以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統進駐阿聯。

．合作背景：自 2026 年 2 月美伊衝突爆發以來，阿聯成為波斯灣地區遭攻擊最頻繁的國家。

．首度外銷：這不僅是阿聯首度引進該系統，也是以色列歷史上首次將「鐵穹」系統及其數十名國防軍操作人員部署至他國領土。

．防衛成果：該系統目前已成功在阿聯境內攔截數十枚伊朗飛彈。

2025年7月，烏克蘭外長在基輔向以色列外長展示一架俄羅斯複製的伊朗「見證者-136」自殺式無人機。烏克蘭正是透過對抗此類無人機累積的實戰經驗，成功將其反無人機技術推向國際市場。（路透資料照）

與烏克蘭的反無人機系統合作

根據目前最新的新聞報導，阿聯在應對伊朗無人機威脅方面，展現了與烏克蘭合作的具體跡象。

．烏克蘭的角色：鑑於烏克蘭在實戰中具備豐富的「抗伊朗製無人機」（如見證者無人機）經驗，阿聯已尋求與烏克蘭簽署合作協議。

．合作目標：主要目的是由烏克蘭協助阿聯建立專門的反無人機防禦網，藉此反制伊朗密集的自殺式無人機攻勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法