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已攔下俄軍無人機！日企擴產烏軍攔截機 A2型射程拉到75公里
日本 Terra Drone 與烏克蘭合作開發的 Terra 系列攔截無人機。該系統已進入實戰測試，並推進升級型號與量產計畫。（圖取自Terra Drone官方影像）
〔編譯陳成良／綜合報導〕日本無人機公司Terra Drone正擴大生產供應烏克蘭的攔截無人機，並計畫投入噴射動力版本開發。根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，該系列中的Terra A1曾成功攔截俄軍使用的「見證者」（Shahed）無人機，相關計畫同步推進升級型號。
報導指出，Terra A1攔截無人機已交由防禦單位進行部署與測試。該型機最高時速約280公里，航程約18公里，設計重點在於快速起飛與應對空中目標。
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簡報中同時展示升級版的Terra A2攔截無人機。該型號最高時速約310公里，最大航程約75公里，飛行時間約40分鐘。開發方表示，A2設計用於巡邏並攔截目標，銜接不同距離的防禦需求。
報導指出，相關系統由烏克蘭公司Amazing Drones在當地生產，並已與日方達成投資合作。Terra Drone執行長德重徹表示，烏方具備開發速度與成本優勢，但在量產與製造技術方面仍面臨挑戰。
開發團隊並規劃推進噴射動力攔截無人機。根據簡報內容，該型號最高時速可達440公里，最大航程約140公里，負載能力約3.5公斤，並採彈射起飛方式。相關設計仍在開發階段。
報導提到，未來版本將整合自動鎖定與追蹤目標功能，以減少操作人員在任務中的負擔。相關系統仍持續測試與調整。