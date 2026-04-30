美伊衝突難解恐影響亞太安全？胡振東：美軍在亞洲庫存「還是很大」

美伊戰火未歇，美軍林肯號航艦1架F/A-18F準備起飛。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、伊朗戰爭還未見停戰曙光，前美國國防部官員胡振東接受本報專訪分析，美伊衝突恐難在短期內落幕，甚至在外界關注的「川習會」登場前，結束的機會仍「相當低」。他指出，伊朗、中國與俄羅斯均傾向將戰事拉長，使美國持續消耗軍力與資源，進而在談判與大國競逐中取得優勢。

胡振東表示，伊朗清楚掌握戰略節奏，「拖得越久，越可能從川普那邊得到一些好處」，因為美方在時間壓力上相對急迫。他指出，美國總統川普已表明對戰事沒有設定時間限制（limit），在此情況下，伊朗更有動機延長戰線，觀察美方是否在壓力下做出讓步，「說不定川普會覺得這個（談判條件）也可以、那個也可以」。

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前美國國防部官員胡振東接受《自由時報》專訪。（記者方賓照攝）

他提到，伊朗外交部長阿拉奇與俄羅斯總統普丁會面，顯示德黑蘭當局正同步操作外交與軍事兩條路線；中國則在後方提供支援，使伊朗具備持續作戰的條件。從北京與莫斯科的角度來看，美國在中東投入越多軍火與資源，「對他們（中、俄）來講是越安全」。

美伊戰事拖到川習會後 將降低川普地位

川普預計在5月14日、15日訪中，與中國國家主席習近平會晤。胡振東進一步指出，若美伊戰事延續至川習會期間仍未結束，「川普的地位可能就比較低一點」。因此，對中俄而言，拉長戰線本身即具有戰略價值。

美國總統川普和中國國家主席習近平在2025年APEC會晤。（路透檔案照）

針對美軍對伊朗戰事中投入大量的軍事資源，後勤補給能否跟上？胡振東分析，美軍戰鬥庫存採分區配置，包括中東、歐洲與印太地區都有。當中東與歐洲戰場消耗快速時，長程精準彈藥需由美國本土庫存調撥。

胡振東解釋，一旦印太地區爆發衝突，前線部隊推進後，後續增援兵力（Follow-on force）與盟軍所需武器，將主要仰賴美國本土供應，因此本土庫存具有關鍵地位。不過他也強調，中共深知，美軍在亞洲地區的庫存，「還是很大、很大」。

美攻伊消耗大量長程彈藥 胡振東：不影響區域嚇阻

不過，美軍在對伊朗行動之中，動用大量的長程精準彈藥，胡振東認為有值得討論之處。他指出，美軍在對伊朗軍事行動之中，已動用超過1000枚AGM-158（JASSM-ER）長程匿蹤巡弋飛彈，這型飛彈射程約900公里，屬於高價值精準打擊武器。不過，他直言，在伊朗多數防空系統已遭壓制的情況下，仍大量使用此類武器，「這我覺得很奇怪」。

美軍官兵在B-52轟炸機上，掛載AGM-158飛彈。（法新社檔案照）

此外，美軍戰斧巡弋飛彈的消耗速度同樣驚人。胡振東表示，戰斧飛彈具備低空飛行、難以攔截的特性，原本在對抗中國或俄羅斯時具有重要戰略價值，但美軍在短短40至50天內已發射超過850枚戰斧飛彈，約占整體庫存25％，遠高於以往中東戰爭的使用量，「對我來講是一個很驚訝（amazing）的東西」。縱使如此，胡振東認為，已於中東消耗大量軍火的美軍，整體而言對該區域嚇阻態勢，「還沒有什麼大的影響」。

他也提到，美國軍工產能具備快速擴張能力。美國軍工業者洛馬評估，JASSM-ER年產量可提升至860枚；另一家軍工大廠雷神公司則稱，戰斧飛彈年產量可達1000枚，但前提仍是美國國會增加國防預算支持生產。

美伊戰爭對台灣防衛已產生重要啟示，胡振東建議，我國應加強天弓、雄風系列等國造飛彈生產，並建立更堅固的彈藥庫掩體（bunker），以因應戰時大量消耗。他強調，現代戰爭一旦爆發，彈藥使用量「可能會很驚人」，若準備充足，也能形成嚇阻效果，使對手不敢輕易冒進。

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