藍白只支持美國對台「軍售案」 640億台美共同研發採購案要擺哪裡？

台美規劃合作生產的「勁蜂四型」長程攻擊無人機，先前已在美通過測試，接下來將利用軍方精準彈藥射擊操演，分別驗證「攻陸丶制海模式」的戰術運用及作戰能量。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院規劃編列1.25兆元的軍購特別預算條例草案，藍白在野政黨至今連支持的項目丶金額版本都還搞不一定，但依國民黨支持版本的最大上限，就是美國對台的「軍售案」就會支持，但軍政人士今天說，那「商購案」及無人機與人艇的國內生產案要怎麼辦？還有規模總額達到640億元的「台美共同研發及採購合作裝備丶系統」，又要被擺在何處？

中科院在去年9月的航太國防展中，就與多家外商簽署合作備忘錄，雙方將以技術合作方式，在台直接生產各式裝備丶系統，這些項目包括：

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無人機與遊蕩彈藥（自殺無人機）：

「勁蜂四型」攻擊無人機：與美商 Kratos 合作研發，具備「人在迴路」操作模式與模組化設計。

低成本自主飛彈（遊蕩彈藥）：與美商 Anduril 合作開發陸射版本，目標在 18 個月內建置供應鏈並達成大規模生產。

中科院在去年9月的航太展期間，與美國國防公司Anduril首度聯名陳展，擺出「Dive-LD」水下無人載具、「銅斑蛇」自主水雷2項成熟產品。（資料照，記者陳治程攝）

飛彈技術與生產設備：

300 加侖拌藥機：與美商 B&P Littleford 合作引進，用於強化台灣火箭及飛彈固體燃料的產能。

飛彈防禦系統：雙方合作核心包含精進防空、反彈道飛彈系統，以及強化飛彈相關的作戰持續量能裝備。

電子戰與系統整合：

AI 輔助與 C5ISR 系統：整合指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視、偵察與打擊系統。

雷達反制與戰車升級：與外商共同鎖定雷達反制技術研發及現有戰車的性能提升方案。

水下裝備：

水下自主無人載具 （AUV）：中科院亦積極引進美方技術，開發具備長時間監測與作業能力的水下無人裝備。

軍政人士指出，在野黨想用一刀切的方法，將1.25兆元的軍購案分割丶解離，只取美國宣佈售台軍備的軍售案，連美國同意售售的丶美台領同研發及採購的相關案子，都不願放在軍購特別預算內，將一個完整配套丶規劃台海防衛需求的防衛構想，硬是拆開打散，其用意令人難以理解。

軍政人士說，在本月20日的立院外交國防委員會舉辦的祕密會議中，國防部已經將所有列入的項目，都一一向立委說明，各個項目的用途及金額都有說明，絕非「無菜單料理」，在野黨立委自己不願參加聽取報告，另一方面卻又指責國防部隱暪內容，真的是十分矛盾。

他說，如果是美方以軍售案賣給台灣的案子就支持，那麼被列為「台美共同研發及採購合作裝備丶系統」的640億元項目，在野黨是否同意支持呢？藍白兩黨應該說清楚丶講明白，讓國人好好評價一下。

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