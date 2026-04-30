社會韌性人人有責！ 胡振東：台灣要變成「不倒翁」

台北市去年舉辦城鎮韌性演習時，選在中華電信的信義園區進行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應中共威脅整軍備戰外，近年亦積極建構「社會韌性」。前美國國防部官員胡振東接受本報專訪表示，台灣應朝「不倒翁」方向發展，「不管從哪裡攻擊，我都可以站起來」，這樣的能力，關鍵在於事情發生前的準備與訓練。他強調，保護台灣安全「應該是全體人民的責任」，當中共攻擊台灣時，每個人都要能夠「貢獻」，而不是給國家增加麻煩。

針對建構社會韌性，胡振東接受本報專訪時表示，我國既有的全民國防教育，需要再往下深化，讓民眾具備基本能力。他舉例，如果民眾看到他人受傷，「我能幫助他止血」，若看到關鍵基礎設施異常，或疑似遭到破壞，「我要知道要跟誰報告，或我能做什麼去阻止」，這些都仰賴平時訓練。

胡振東也提及中共「第五縱隊」的潛在威脅，他認為，如果民眾具備基本判斷與合作能力，在必要時就可以共同制止威脅，這是一個「心態準備（mental preparedness）」，關鍵在於看事情的角度要改變，「不是照相或逃跑」，而是實質盡份心力。

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前美國國防部官員胡振東接受本報專訪。（記者方賓照攝）

胡振東舉以色列為例指出，當地全民國防教育相當成熟，每個人在外面都會注意環境是否異常。他舉例，若在捷運出現持刀情況，「在以色列會有4、5個人上去把刀子拿走」，顯示社會整體具備即時反應能力。

他表示，這種能力來自長期訓練與教育，使民眾在面對危機時能主動應對，而不是被動旁觀。他指出，透過全民國防教育，民眾能了解如何把各自能力結合起來，形成整體防衛力量。

在戰時支援部分，胡振東指出，當國軍有需求時，民間資源應能快速投入。例如若需要修復跑道，具備卡車或相關設備的人，即可馬上協助，這些都需要平時建立機制與訓練。

他強調，台灣是島嶼型國家，一旦發生衝突，若等待外國支援需要時間，不會立即到達，因此必須先靠自己撐過一段時間，這也是社會韌性的核心。

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