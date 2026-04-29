中國轟-20戰略轟炸機進度成謎 外媒：恐延到2030年代服役

中國社群媒體上流傳的轟-20想像圖。（取自網路）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國《國家安全期刊》（National Security Journal）29日針對中國下一代匿蹤戰略轟炸機「轟-20」（H-20）的發展進度撰文指出，儘管中國官方兩年前曾罕見釋出訊息稱轟-20「即將亮相」，但此後幾乎毫無消息，外界質疑計畫恐已延宕，甚至可能延後到2030年代才服役。

轟-20相關訊息最早於2024年3月的兩會期間曝光。時任中國空軍副司令員王偉受訪說，轟-20將在適當時機對外公布。他還說，儘管轟-20是中國首度採用飛翼構型的大型轟炸機，但開發過程未遭遇重大技術瓶頸，且未正面回應外界將其與美軍B-2或B-21匿蹤轟炸機比較的問題，只說轟-20任務在於維護國家安全需求。

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中國官媒過去曾宣稱，轟-20具備突破第一島鏈，甚至延伸至第二島鏈的能力，並可對區域內美國與盟友軍事據點形成威懾。不過，自2025年起，轟-20幾乎未再有公開進度更新。相較殲-35與被視為第六代戰機的殲-36頻繁曝光，轟-20顯得異常低調。

外界目前普遍認為，轟-20面臨兩大技術挑戰，包括匿蹤能力與發動機性能。在匿蹤方面，飛翼構型對雷達截面控制、吸波材料及匿蹤塗層要求極高，而中國過去部分仰賴俄羅斯相關技術經驗，但俄方的圖波列夫公司的PAK-DA飛翼式戰略轟炸機始終停留在概念階段，幫助有限，這或許能解釋為何進展緩慢。

在動力系統方面，中國現有渦輪發動機在燃燒效率與熱訊號抑制上仍落後西方水準，可能使轟-20較易遭紅外線感測器偵測，對其整體匿蹤性能構成挑戰。

一些分析家指出，長期缺乏消息可能意味西安飛機工業集團（XAC）在技術研發上遭遇困難。美國軍方與情報單位對此案同樣未給予太多關注。一些美方分析家研判，轟-20恐需到2030年代才具備服役條件。屆時，美軍B-21轟炸機機隊規模料已成形，將在新一代戰略轟炸機領域維持領先。

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