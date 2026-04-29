駐韓美軍司令推「擊殺網」 整合韓日菲軍力因應區域威脅

駐韓美軍司令、陸軍上將布朗森將軍近日提出「擊殺網」（Kill Web），整合南韓、日本和菲律賓的軍力。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《日本時報》29日報導，駐韓美軍司令、陸軍上將布朗森將軍（Xavier Brunson）近日在受訪時提出1個全新的概念「擊殺網」（Kill Web），以整合南韓、日本和菲律賓的軍力。

布朗森指出：「應整合各國的互補力量，打造可實現全域效果的擊殺網。」

請繼續往下閱讀...

「擊殺網」是由「擊殺鏈」（Kill Chain）概念演化而來的軍事術語。「擊殺鏈」指的是一個打擊系統，其運作流程包括目標探測、識別、決策、交戰和評估；而「擊殺網」則將其擴展為一個網絡化的打擊結構，其中多個「擊殺鏈」相互連接。

整合太空、網路、電磁 多國軍隊合為一體

布朗森所提的「擊殺網」是個升級的戰略，旨在因應北韓、中國、俄羅斯帶來的安全挑戰，這個系統將把陸、海、空，太空、網路、電磁領域進行全面整合連結。

透過這個網絡可以將衛星、無人機、士兵打探到的即時情報，提供給飛機、艦艇、飛彈系統等任何打擊單位，讓指揮官能有多種選項因應單一威脅。

《日本時報》分析，布朗森言下之意是，要跳出傳統思維，朝鮮半島將不再是僅為遏制北韓而存在的獨立戰場，而是覆蓋第一島鏈的更大防禦網路之核心樞紐。

從台灣海峽可能發生的緊張局勢到更大範圍的海洋爭端，該地區無論發生何等規模的衝突，上述3國都有可能被捲入其中。布朗森表示：「挑戰在於，我們是否能組織起來共同因應，還是事發後再倉皇協調面對。美國的這些同盟國中，沒有一個應當孤立存在。」

布朗森這番談話被認為是美國賦予駐韓美軍「戰略靈活性」（strategic flexibility）的行動一環，暗示部署在南韓與日本的美軍，將在必要時靈活調度以支持區域衝突。

布朗森去年曾強調，應重新評估南韓的戰略位置，指出在發生區域危機時，南韓、日本、菲律賓將同時扮演關鍵角色。

布朗森表示：「南韓的位置優勢（positional advantage）是美國其他同盟國無法複製的，南韓龐大且做好戰鬥準備的地面部隊可提供嚇阻力，該國先進的國防工業也賦予其維持與補給軍事裝備的區域樞紐地位。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法