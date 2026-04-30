與台灣有關！美軍推低成本長程飛彈 盼兼具戰機、艦艇跨平台能力

美軍在中東戰爭中快速消耗彈藥，圖為美國海軍「勃克級」驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）在「史詩怒火行動」中發射「戰斧」巡弋飛彈。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕鑑於美軍在中東戰爭中快速消耗飛彈，專家憂心這恐將導致美國缺乏足夠彈藥來保衛台灣。為此，美國空軍近期發布資訊徵詢書（RFI），尋求名為「FAMM-BAR」的低成本量產長程飛彈，設想在5年內達到年產1000到2000枚的規模，以大幅提升遠距打擊能力與彈藥儲備。

《國防新聞》（Defense News）報導，美國空軍希望獲得可由運輸機進行大規模齊射（mass volleys）的平價長程飛彈。徵詢書顯示，名為「超越敵方打擊範圍之低成本量產飛彈家族」（Beyond Adversary’s Reach, Family of Affordable Mass Missiles，簡稱FAMM-BAR）計畫，將是一款由運輸機搭載的通用空對地飛彈。

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計畫初步目標為開發射程逾1000海里、時速至少533英里（約0.7馬赫），並具備中段導航能力的反艦飛彈，不僅可透過運輸機搭載棧板大規模齊射，未來也評估供戰機或陸海軍跨平台運用。

徵詢書指出，空軍的目標是「透過開發一款平價、適應力強且具備顯著距外（standoff）射程的單一通用空對地彈藥，來簡化戰場空間」。儘管徵詢書將目標群體描述為「移動緩慢的海上目標」，但FAMM-BAR似乎正在探索開發可從多種平台發射的聯合飛彈的可能性。

徵詢書提及利用掛載式彈藥，或將武器附載於飛機機翼或彈艙內，以進行「戰機與其他飛機的長程運用」。文件也詢問承包商，其設計是否適用於「陸軍與海軍系統的面對面（地對地／艦對艦）打擊」。

回應徵詢書的廠商被要求詳細說明，將如何「管理一款既必須由戰機或轟炸機內外掛載，又必須能從貨物棧板部署，或用於美國海軍艦艇海上行動的武器，在空氣動力與物理上的限制」。

其他考量因素還包含抗全球衛星定位系統（GPS）干擾能力。不過，徵詢書也註明：「這並非要求更改您目前的設計以滿足其他軍種，這純粹是為了蒐集資訊，也不是來自其他軍種的需求訊號。」

FAMM-BAR是空軍「棧板式FAMM」（FAMM-P）與「掛載式FAMM」（FAMM-L）計畫的長程延伸版本，後兩者的射程為250到500海里。空軍近期才剛測試FAMM-L與F-16戰機的相容性。

空軍在2027財政年度預算中，申請3億美元的強制性經費，與5500萬美元的自由裁量經費，以採購1000枚FAMM飛彈。預算要求指出：「未來的增量將根據使用者需求而定，可能包含視距外（BLOS）、增程（ER）、長程殺傷鏈（LRKC）通訊、不同的酬載、次系統或運用選項等。」

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