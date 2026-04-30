美航艦「福特號」海外部署時間創紀錄 將撤離中東返美

美國官員透露，「福特號」在創紀錄的300多天海外部署後，即將從中東返回位於維吉尼亞州的母港諾福克。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受中東戰火影響，美軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78） 在海外部署已久，有美國官員透露，「福特號」在創紀錄的300多天海外部署後，即將從中東返回位於維吉尼亞州的母港諾福克。

綜合外媒報導，《華盛頓郵報》引述知情人士說法，表示「福特號」即將從中東啟程返回諾福克。截至29日為止，「福特號」已經出海309天，也為艦艇帶來大量損耗。

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「福特號」於2025年6月開始部署，年初參與逮捕前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動，隨著中東局勢升級，福特號前往中東參與更多戰鬥，不過3月12日航經紅海時，艦上洗衣間發生火災，「福特號」被迫前往克羅埃西亞進行維修，直到4月2日才離開，目前正在紅海執行任務。

目前還不清楚「福特號」什麼時候會離開中東，官員透露，「福特號」航空母艦將於5月中旬返回母港諾福克。

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