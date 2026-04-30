環太平洋軍演31國參與創新高 中東戰事恐增變數

今年夏天在夏威夷群島周邊登場的大型「環太平洋」海上演習（RIMPAC），將有創紀錄的31個國家參加，演習將於6月24日展開。圖為2018年，澳洲軍艦圖文巴號（HMAS Toowoomba）抵達夏威夷準備參與軍演。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍表示，今年夏天在夏威夷群島周邊登場的大型「環太平洋」海上演習（RIMPAC），將有創紀錄的31個國家參加，演習將於6月24日展開。但隨著美伊談判陷入僵局，如果中東戰爭延燒到夏季，RIMPAC可能會因此變得更加複雜。

美國軍報《星條旗報》（Stars and Stripes）28日報導，「環太平洋」海上演習（RIMPAC）每兩年舉辦一次、由太平洋艦隊主辦，被稱為全球規模最大的國際軍演，今年演習的主題是「夥伴：整合且做好準備」（Partners: Integrated and Prepared）。

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根據主導軍演的美國海軍第三艦隊18日新聞稿，這場為期5週的演習將出動約40艘水面艦、5艘潛艦、140架飛機，以及超過2萬5000名人員，並將有創紀錄的31個國家參加。不過，該新聞稿並未透露國家名單。在2024年的演習中，有29個參與國，分別來自南美洲、中美洲、歐洲、亞洲、大洋洲及中東的國家。

報導指出，演習項目將包括兩棲作戰、火砲與飛彈射擊能力、反潛作戰、防空演習、軍事醫療、人道援助與災害應變、反海盜、潛水與打撈作業、爆裂物處理以及掃雷等。隨著美國海軍持續試驗如何將自主載具整合進其作戰行動，海上與空中無人機無疑將在演習中扮演更大角色。

報導也提到，如果中東戰事延燒到夏季，RIMPAC可能會因此變得更加複雜，因為過去2個月，原本部署在太平洋地區的多艘美國海軍艦艇與陸戰隊單位，已被重新調動或部署至中東，以支援這場戰爭。

包括3艘原先駐日本艦艇在內的「的黎波里號兩棲戒備群」（USS Tripoli Amphibious Ready Group），已於3月移往中東。原定部署印太地區的「拳師號兩棲戒備群」（USS Boxer Amphibious Ready Group），本月稍早也被轉向中東。2艘駐日的海軍掃雷艦也已部署到中東區域。

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