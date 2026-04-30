台美簽署100億元非標準航材發價書 提升應處中共灰色地帶襲侵能力

台美已在本月中旬簽署空軍戰機非標準航材案採購案的發價書，並在今天正式公佈。國防部強調這次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助於維持空軍戰機戰備、鞏固空防，也可強化防衛韌性，提升我應處中共灰色地帶襲侵能力。圖為F-16 V戰機升空執行戰訓任務。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府在去年11月宣佈，售台價值3.3億美元的空軍戰機非標準航材案，經過約5個月的討論後，台美已在本月中旬簽署採購案的發價書，並在今天正式公佈。國防部強調這次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助於維持空軍戰機戰備、鞏固空防，也可強化防衛韌性，提升我應處中共灰色地帶襲侵能力。

依據發價書內容，這項購案的履約期限，是自今年4月13日起丶至117年12月15日止，為期2年8個月，依雙方約定匯率換算成台幣為100億6500萬元。

請繼續往下閱讀...

「非標準航材零附件」（Non-standard Spare Parts）是指美軍現役裝備中已不再使用、不屬於美軍標準庫存清單，或是專為特定國家（如台灣）機型客製化的軍事零件與設備。由於這類零件不具備美軍通用的規模經濟效益，通常需要透過特定的行政程序或專門的生產線來籌補，以維持特定機種的妥善率。

圖為2025年1月投入春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機。（資料照，記者塗建榮攝）

這些項目包括：特定的機身結構件、蒙皮修補套件。特殊規格的引擎零件（如發熱端部件）。用在航電系統上的非通用航電測試設備與備用模組。武器掛載部件則有專用的武器掛架與飛彈發射器備件，此外還有特殊塗層與雷達吸波材料。至於專屬零組件部分，包括有僅為台灣機型（如 F-16A/B Block 20 或 IDF 經國號）量身訂製，不屬於美軍標準庫存的零附件等等。

美國國防安全合作局（DSCA）在去年11月公告，對台軍售包含F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號（IDF）戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，價值3.3億美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法