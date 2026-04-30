馳援中東的「拳師號」兩棲突擊艦在哪？ 美官方：通過菲國蘇祿海

美軍拳師號兩棲突擊艦日前通過蘇祿海。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國持續調遣兵力馳援中東，加強對伊朗的封鎖力道，美軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer, LHD-4）3月下旬自美國西岸啟程，循太平洋航線向西推進，日前已通過菲律賓附近的蘇祿海。綜合航程與當前位置研判，拳師號後續仍需數週時間航行，推估最快可能於5月中旬抵達中東周邊海域。

根據美軍發布的影像，拳師號所屬兩棲戒備群（ARG）4月26日通過蘇祿海，艦載MH-60S「海鷹」直升機在拳師號航行期間，升空執行空中觀測；另綜合外電資訊，該艦先前曾停靠關島阿普拉港補給整備，現仍在西太平洋至東南亞周邊海域活動，持續朝南海方向推進。

隨美軍拳師號兩棲戒備群出動的第11陸戰遠征支隊，在海上進行實彈射擊訓練。（取自美軍陸戰隊臉書）

拳師號兩棲戒備群編組完整，除了旗艦拳師號兩棲突擊艦外，還包括「康斯托克號」（USS Comstock, LSD-45）船塢登陸艦、「波特蘭號」（USS Portland, LPD-27）兩棲船塢運輸艦，並搭載第11海軍陸戰隊遠征隊（11th MEU），具備兩棲突擊、兵力投送與應變能力。

若以先前的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）航渡太平洋、馳援中東的經驗觀察，的黎波里號自美國西岸經西太平洋、南海與馬六甲海峽進入印度洋，至抵達中東周邊海域約需3至4週。不過，拳師號除進行跨洋航行外，期間亦參與部分演訓與靠港整補，航行節奏相對放緩；對照其3月下旬出發、4月下旬仍在蘇祿海一帶的進度，整體航程時間可能拉長，後續將循南海、馬六甲海峽進入印度洋，逐步向中東方向推進。

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