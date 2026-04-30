美陸戰隊自立自強 彈道飛彈防禦能力不靠陸軍今年要達到鐵穹等級

圖為美戰隊正發展、已在測試的「中程攔截能力」（MRIC）射器。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應印太地區彈道飛彈威脅與日俱增，美軍陸戰隊正研議自行建置「區域彈道飛彈防禦」（TBMD）能力。陸戰隊官員直言，由於美國陸軍防空產能嚴重吃緊，恐無法在未來衝突中為分散部署的陸戰隊提供足夠防護，因此陸戰隊必須尋求自主的反彈道飛彈手段，以因應印太戰區的高強度對抗。

軍聞網站「The War Zone」報導，陸戰隊航空指管系統（MACCS）整合部門主管巴克萊（Robert Barclay）中校28日表示，陸戰隊正針對區域彈道飛彈防禦進行模擬與研究，評估將攔截短程（SRBM）及中程彈道飛彈（MRBM）納入軍種正式需求。巴克萊強調，考量到陸軍現有的防空能量、資源級作戰區域，「我認為在我們目前的作戰區域，陸軍沒有足夠的能力來真正應對這種威脅」。

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報導指出，美軍地面彈道飛彈防禦目前仰賴陸軍的「愛國者」及「薩德」系統，但這兩類單位因全球部署需求已不堪負荷；陸戰隊目前主要依賴「刺針」飛彈進行短程防空，並計畫於今年導入「中程攔截能力」（MRIC）系統，該系統以以色列「鐵穹」為基礎，主要用於攔截巡弋飛彈與中大型無人機，但尚不具備完整彈道飛彈攔截能力。

這項轉變與陸戰隊推動的「遠征前進基地作戰」（EABO）戰術密切相關。在EABO概念下，陸戰隊部隊將分散部署於印太島鏈的關鍵據點，這些前沿基地均在中國或其他對手的防區外打擊半徑內。隨著伊朗、中國與北韓相繼發展具備「集束戰鬥部」的彈道飛彈以反制末端防禦，陸戰隊面臨的空中威脅已趨向多樣化。

報導分析，隨着未來戰場由單一威脅轉向高飽和、多層次的複合打擊，陸戰隊若發展自主彈道飛彈防禦能力，代表其戰術防空任務將進一步擴展至戰區層級防禦；預計明年陸戰隊將針對此項需求進行深度審視，評估是否整合現有AN/TPS-80（G/ATOR）雷達與新型攔截器，建構獨立的彈道飛彈防禦傘。

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