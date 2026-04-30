藍委出現8700億元軍購新版本 賴政府堅守1.25兆元「不打折」

中科院在去年9月的航太展期間，與美國國防公司Anduril首度聯名陳展，展出「Dive-LD」水下無人載具、「銅斑蛇」自主水雷2項成熟產品。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府規劃1.25兆元額度的軍購特別條例，並且多次聲明強調軍購項目應完整通過，不應打折，但國民黨立委及黨中央提出的版本意見不一，從3800億+N到8000億元版本都有，國民黨立委黨團大會昨天還有個別立委提出8700億元的新版本，但最後支持的版本是什麼？還待國民黨內部討論共識及下週的朝野協商決定。

據指出，8700億元軍購特別條例草案的版本，是在原本多位國民黨立委提出的8000億版本之上，再加上640億元的「台美共同研發及採購合作裝備丶系統」案，兩者都是與美國對台軍售丶兩國技術合作及共同生產有關，合計約達8700億元。

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中科院在去年9月的航太國防展中，就與多家外商簽署合作備忘錄，雙方將以技術合作方式，在台直接生產各式裝備丶系統，這些項目包括：與美商 Kratos 合作研發「勁蜂四型」攻擊無人機，與美商 Anduril 合作開發低成本自主飛彈（遊蕩彈藥）等等。

台美規劃合作生產的「勁蜂四型」長程攻擊無人機。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

行政院院會今天議程將討論由經濟部陳報的「無人機產業現況與推動成果」報告，以及由國防部陳報「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」報告。

「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」案，4月20日曾以祕密會議型式，在立院外交國防委員會中提出報告，國防部並在會後公開一份公開版本的報告內容，但內容有多處因還處於機密狀態，因此即使是公開版，還是有多處仍以塗黑方式處理，其中，640億元額度的「台美共同研發及採購合作裝備丶系統」案，相關內容是全部以塗黑方式處理。



軍政人士今天指出，行政院今天討論這兩項報告案，是再一次向立院及社會大眾說明，1.25兆元的軍購特別預算，是有完整規劃的配套案，希望各界予以支持，不應該自行切割丶也不應打折，否則將影響到台灣防衛的整體性。

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