美陸戰隊改頭換面 通用動力展ARV-30先進偵察車化身情資整合中心

通用動力公司近日於「現代陸戰隊展」秀出為陸戰隊研發的ARV-30先進偵察車30公厘機砲構型（ARV-30）。（圖取自X@RyszardJonski）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊為達成「2030兵力設計」現代化目標，2019年宣布開發下一代先進偵察載具，要在2030年代中期，全面汰換現役輕型裝甲車（LAV）。通用動力公司近日於「現代陸戰隊展」秀出為陸戰隊研發的ARV-30先進偵察車30公厘機砲構型（ARV-30），該車整合30公厘機砲、感測器與即時資料共享能力，使陸戰隊偵察單位同時具備前線感測、指揮與接戰能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，通用動力表示，該計畫正與負責整合指揮、管制、通信、電腦與無人機系統的ARV-C4UAS構型同步開發。

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報導指出，ARV-30該車搭載一座配備30公厘自動機砲的遙控砲塔，提供動態火力支援。此外，ARV-30具備水陸兩棲能力，能在印太島嶼環境下維持高機動性。

而ARV-30的技術核心，在能夠蒐集、處理和發送戰場情報。透過自動化數據融合，該車可整合來自車載系統、無人機和外部感測器的情資輸入，並將原始數據近乎即時地轉化為可操作的情報；該車的開放式架構也使陸戰隊無需重新設計全車即可升級感測器、通訊系統和電子戰能力；另外，為了應對現代戰爭中的電子干擾，系統架構亦嵌入網絡安全措施，提升在強電磁干擾環境下的網絡韌性。

報導指出，這項能力直接支援陸戰隊推動的「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，確保分散於島鏈的部隊能維持作戰協同；未來將整合地面無人載具與多類型無人機，透過自動化資料整合，將戰場資訊近即時轉化為可用情報，並回傳給其他作戰單位。

在ARV-C4UAS指揮構型部分，ARV-C4UAS型專注於指揮、控制、通訊、電腦和無人機系統的整合，由ARV-30提供火力支援和前線偵察，而ARV-C4UAS則作為無人系統的協調中心。這種組合體現了有人/無人協同作戰的戰略轉變，偵察部隊透過無人機一體化作戰來擴展其偵察範圍和持續作戰能力。

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