一年半前才啟動計畫 法國首次試射國造「雷霆飛鏢」火箭

圖為「雷霆飛鏢」（THUNDART）火箭系統。（圖取自MBDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應長程打擊能力不足與既有火箭系統即將退役，法國正加速發展自主遠程火箭戰力。由歐洲飛彈集團（MBDA）與賽峰電子與國防公司（Safran Electronics & Defense）研發的新型火箭「雷霆飛鏢」（THUNDART），已於4月14日完成首次實彈試射，射程突破150公里，預計成為法軍未來戰略打擊的新主力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，此次測試於14日在法國黎凡特島試射場進行，成功驗證推進系統與導引工程，性能表現更超出預期。「雷霆飛鏢」從計畫啟動到首射僅耗時18個月，並得到了法國軍備局飛彈測試部門（DGA EM）的支援。

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該計畫屬於法國軍備局（DGA）「陸基長程打擊」（FLP-T）項目的一環，旨在取代法軍現役LRU多管火箭系統，目標在2030年前形成作戰能力，並預計2026年決定最終承包商。LRU採用M31導引火箭，射程約70公里，目前法軍僅剩9套，且已有4套援助烏克蘭，並預計2030年前全面退役。

報導指出，「雷霆飛鏢」的設計射程則超過150公里，是現役裝備的兩倍以上。此外，該火箭整合了賽峰「錘子」（HAMMER）模組化武器的INS/GPS導引技術，並由MBDA子公司羅克塞爾（Roxel）研發推進系統，大幅提升打擊精度與可靠性。

這項轉變與法國追求「國防自主」戰略目標密切相關，MBDA已計畫於2030年前在法國境內投資20億歐元（約新台幣738.9億元），預計今年產量就會較去年增加40%。並利用現有成熟的生產線進行大規模產製，確保供應鏈不受地緣政治干擾；整個「雷霆飛鏢」供應鏈均位於法國本土，被視為對抗供應鏈風險的重要防護網。

報導分析，隨著法軍積極強化長程精準打擊能量，「雷霆飛鏢」不僅填補了短期的能力缺口，更具備進一步擴展的潛力。FLP-T計畫的後續階段將研發射程達500至1000公里的戰略打擊系統；預計法國軍方將於2026年針對該合約進行最終選定，若進展順利，「雷霆飛鏢」將於2030年正式服役，成為法軍在歐陸戰區遂行深層精準打擊的關鍵平台。

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