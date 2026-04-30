敦睦艦隊要造訪第六個友邦了 穿越巴拿馬運河後5/3抵達瓜地馬拉

海軍今年度敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦岳飛艦及康定級巡防艦迪化艦組成。（取自我國駐瓜地馬拉大使館）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊日前結束造訪友邦貝里斯的行程後，持續朝下一個友邦航行，根據我國駐瓜地馬拉大使館發布資訊，敦睦艦隊將在5月3日造訪瓜國最大港口夸特扎爾港時，帶來盛大的展演活動，這也代表敦睦艦隊3艘艦艇已再次通過巴拿馬運河，抵達太平洋一側海域。

根據我國駐瓜地馬拉大使館公布資訊，海軍敦睦艦隊在睽違8年後再度訪問瓜地馬拉，展現兩國堅定邦誼，因此，隨敦睦艦隊遠航的海軍陸戰隊儀隊、海軍官校鼓號樂隊、莒拳隊等，在瓜國首都憲法廣場演出；當日上午9點到下午3點，在夸特扎爾港（Quetzal）開放民眾登艦參觀。

我國駐瓜地馬拉大使館已經發布敦睦艦隊5月3日造訪資訊。（取自我國駐瓜地馬拉大使館）

海軍今年敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦岳飛艦及康定級巡防艦迪化艦組成，今年3月中旬啟航，且今年為繞行多國、多個海域的「大敦睦」，延伸至中南美洲與加勒比海。在拜訪太平洋友邦馬紹爾群島後，隨後通過巴拿馬運河，拜訪聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、貝里斯等中美洲與加勒比海國家。

由於敦睦艦隊日前造訪貝里斯時，仍位於加勒比海一帶，瓜地馬拉的夸特扎爾港則位於太平洋一側，據了解，敦睦艦隊的3艘艦艇已於日前再次通過巴拿馬運河，持續向瓜國航行。

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