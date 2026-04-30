印尼軍購回饋 義大利決議「加里波底」號航艦無償移交

義大利輕型航艦「加里波底號」（Giuseppe Garibaldi）2023年巡航畫面。（圖取自義大利海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕義大利「加里波底號」航空母艦雖已在2024年退役轉為預備役，但長期未有運用需求，仍付出相當養護成本。義大利國會28日正式批准，將「加里波底號」無償移交印尼，讓這艘原本維持成本高昂的老舊航艦，轉型為無人機與直升機運用平台，強化印尼海上監控與指揮能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該案於28日完成立法程序，預計2026年底前完成交付。此舉不僅處理義大利老舊艦艇問題，也深化雙方防務合作。同時，該案亦為雙方後續潛艦、飛機與艦艇合作鋪路。先前印尼已耗資12.5億美元（約新台幣406.8億元）購入兩艘義製PPA級巡防艦，未來更研議採購潛艦、M-346 教練機及海上巡邏機。

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報導指出，加里波底號為義大利首艘航空母艦，排水量1萬4150噸，具備7000浬（約1萬2964公里）航程。其服役逾40年，因系統老化與結構疲勞退役，且無法符合現代網路化作戰需求。儘管曾多次升級，但在新型兩棲攻擊艦服役後，其戰略價值已大幅下降。

此次移交將拆除所有武器系統，使該艦不具作戰能力，僅保留飛行甲板、動力與指揮設施；初期將作為指揮艦、訓練與支援平台使用。對印尼而言，接收這艘殘餘價值約5402萬歐元（約新台幣20億元）的資產，不僅可大幅降低購艦成本，更能迅速填補大型指揮艦的能力缺口。

這項移交案與印尼近年積極建構「分散式作戰」能力密切相關。考量到印尼群島地形，加里波底號將作為海上指揮樞紐，協調三支分艦隊在不同海域的行動；在後續規劃中，印尼將投入約4.5億美元進行改裝，重點在於將該艦轉型為無人機母艦。該艦具備約4度的滑跳甲板，能支援艦載無人機短距起飛，印尼規畫未來將搭載多達60架各型無人機，以及9架中高度長程（MALE）無人機執行海上情監偵（ISR）任務。改裝工作預計由印尼國營造船廠PT PAL或私營企業 Republikorp 負責，整合無人機控制站與現代化數據鏈。

義大利方面則評估，無償移交為最具成本效益方案，可直接免去每年約500萬歐元（約新台幣1.85億）維護費用。另外，將其拆解也需要2年時間，耗資1870萬歐元（約新台幣6.92億），同時還要尋找廢料買家；若改裝為博物館，每年也更需要約3500萬歐元（約新台幣12.95億）的營運成本。

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