藍營版軍購特別預算只列軍售案 高層人士：有如買房子卻不給接水電

美國陸軍的M109A7自走砲實彈射擊畫面。（圖擷自美軍網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕總額達到1.25兆元的軍購特別條例草案朝野各有立場，立院下週將持續進行朝野協商，熟悉軍購及國軍兵力整建的政府高層人士今天批評說，國民黨陣營對審查軍購特別條例完全聚焦美國對台軍售部分，忽略美台技術合作丶國內生產項目的做法，有如是「只同意買房子，卻不給接水電」丶「光買房子丶不願配套裝修及買家電」，這樣的做法只會讓軍購案欠缺完整性，會讓國軍規劃中的整體防衛網的戰力產生破洞及缺口。

行政院院會今天分別聽取由經濟部丶國防部陳報的「無人機產業現況與推動成果」報告，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」報告。軍方報告部分，由國防部軍政副部長徐斯儉及戰規司長黃文啓中將參與院會後記者會，說明1.25兆元軍購特別預算為完整規劃的配套案，希望各界予以支持，不應該自行切割丶也不應打折，否則將影響到台灣防衛的整體性。

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國防部在4月22日公告，已與美方簽署海馬士多管火箭系統等6項軍購案的發價書。圖為海馬士系統的戰術飛彈發射畫面。（取自美軍網站）

國防部提出的軍購特別條例草案，擬以8年為期，台幣1.25兆元為上限，籌購精準火砲（向美軍購）丶遠程精準打擊飛彈（向美軍購）丶無人載具及其反制系統（對美軍購丶商購及國內委製生產均有）丶防空與反彈道飛彈及反裝甲飛彈（對美軍購及國內委製生產）丶AI輔助與C5ISR系統（主要為對美軍購丶部分採外商購及國內委製生產）丶強化作戰持續量能相關裝備（對外商購）丶台美共同研發及採購合作之裝備與系統（與外商技術合作，在台生產）等7案。

國防部先前曾指出，目前軍事投資持續案重大案項，已到達交運付款高峰期，另針對已完成議約丶備料投產的軍購案項，美方也表示不得延後付款。以2026年為例，軍事投資預算計1616億元，扣除持續案1532億元之後，僅84億元可以容納新增案項，然而目前特別預算規劃1.25兆元，平均每年概需1560億元，新增案額度將無法容納。

國防部還表示，軍方後續長期性的新增軍事投資需求金額高達700億餘元，故公務預算並不足以支應急迫性建案需求，因此國防部編列軍購特別預算，是為了滿足戰備急需的聯合戰力整建規劃。

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