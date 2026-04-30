空軍第一聯隊拜會澎縣府 深化軍民合作

澎湖縣副縣長林皆興，致贈澎湖畫冊給空軍第一戰術戰鬥機聯隊長廖伯文。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島位處台灣西疆，不僅是控制台灣海峽屏障，更是領空第一道防線。因此面對中國軍機艦不斷越界侵擾，戰略位置更形重要，空軍第一戰術戰鬥機聯隊長廖伯文一行人，今（30）日拜會澎湖縣政府，由副縣長林皆興代行會見，雙方就軍民合作及敦親睦鄰等議題進行交流。

林皆興感謝空軍不分晝夜守護領空，保護國家安全，讓民眾得以安心生活。澎湖位處台灣海峽樞紐，戰略地位重要，具有我國海、空防線極其重要的戰略位置，空軍官兵平日堅守崗位，戮力戰備演訓、救災等任務，並秉持「軍民一家」精神，積極參與地方服務與公益活動，促進軍民和諧與團結，在此他致上最誠摯謝意。

請繼續往下閱讀...

空軍第一戰術戰鬥機聯隊長廖伯文等一行人，拜會副縣長林皆興。（澎湖縣政府提供）

廖伯文指出，他感謝澎湖民眾多年來對空軍各項戰演訓及民事工作的支持與體諒，空軍第一聯隊會持續精進戰備整備，強化防衛能量，同時深化與地方政府及民間的合作關係，攜手守護台海領空安全與家園安定。

澎湖除了有軍民合用機場外，並長年派駐經國號戰機捍衛領空之外，同時花嶼旁草嶼無人島，更是台灣空軍唯一西部實彈射擊訓練場，因此軍民關係格外重要，近年來空軍馬基隊深入花嶼及望安鄉，不僅編列睦鄰基金，更組成修繕隊，利用假日為居民加強房屋堅固度，贏得民眾一致讚賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法