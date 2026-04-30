學員遭教官以BB槍連射8槍受傷 陸軍化訓中心指揮官遭調職處分

陸軍官兵在化訓中心接受專業訓練畫面。（資料照，取自陸軍司令部FB）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍教準部轄下化生放核訓練中心日前遭爆料指控，有教官在訓練過程中以BB槍近距離射擊學員，導致役男手臂出現明顯彈痕與紅腫瘀青，引發外界高度關注，涉案教官在事發後涉案教官已遭調職處分，並由軍方移送司法偵辦。據指出，化訓中心指揮官盧華偉少將本週被調任為司令部委員以釐清責任，化訓中心目前由副指揮官代理。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部是在本月23日晚間發布新聞稿指出，轄屬化訓中心戰傷救護專長班隊學員反映，於測驗課程中疑因教官的不當行為致傷訓員「挫傷與皮下水腫」，教準部獲報後高度重視，立即編組專案調查小組實施調查，當事教官已調任部屬士官並停止勤務，接受法紀調查及主動移請司法偵辦，絕不寬貸，同時檢討各級督管責任。教準部表示，已由原屬單位實施家屬聯繫，說明教準部依法究責嚴正態度，並陪同就醫與開立診斷證明。

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然而所謂的「不當行為」，竟然是教官手持BB槍，在近距離對著學員身上連開8槍所致，家屬怒控此舉猶如「行刑式虐兵」。

軍方人士今天指出，教準部對此事持依法究辦立場，不隱暪丶不偏坦，除了先將當事教官調任部屬士官並停止勤務，並由軍方移送司法偵辦之外，身為化訓中心指揮官的盧華偉少將，也因為督導不周，已在本週遭到調職處分，調為司令部委員，並進一步釐清責任。

化訓中心的全名為陸軍化生放核訓練中心，隸屬於陸軍教準部，核心任務是培養國軍的化學兵專業人才，並針對核生化防護能力進行研究與訓練。

化訓中心具體職掌如下：

．人才培育：負責全軍化學兵幹部（包含軍官、士官）與士兵的專長教育，以及各種進階技術班隊的訓練。

．化生放核（CBRN）訓練：訓練官兵應對化學武器、生物病菌、放射性物質及核子武器威脅的處置能力，包括偵測、消除與防護。

．戰傷救護（TCCC）訓練：這也是此次爭議事件發生的背景，負責指導官兵在戰場環境下的緊急醫療救護技能。

．研發與準則訂定：針對化學戰劑的防護裝備、除污程序與相關作戰準則進行開發與更新。

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