陸軍首創沉浸式丶投彈式「無人機訓測評鑑」「這兩個部隊」拔頭籌

陸軍無人系統訓練指揮部在4月29日至30日舉行無人機部隊訓測評鑑，各受測單位操作自主組裝無人機，完成攻擊移動式目標等課目，展現精準制敵能力。（圖：取自軍媒青年日報）。

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應陸海空軍無人系統作戰發展，陸軍在4月10日成立了「無人系統訓練指揮部」，緊接著就在本週（4月29日至30日）舉行為期兩天的「無人機訓測評鑑」，召集全軍所有的無人機部隊進行戰力實測，以「沉浸式」及「投彈式」等2型無人機為主軸，評鑑結果甲、乙組分別由58砲指部及馬防部拔得頭籌。

陸軍首創「無人機訓測評鑑」，目前規劃是每半年舉行一次，本週在南測中心舉行的評鑑為首次舉辦，陸軍召集了全軍所有的無人機部隊派出代表參與評鑑。軍政人士今天指出，無人機競賽未來將拉高層級丶擴大參與，提升層級為全國性的「總統盃無人機競賽」，除了三軍部隊之外，還將有海巡署丶警政署及大專院校等無人機單位共同參與競賽。

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陸軍在無人系統發展政策上展現快速成長丶跳躍式的組織擴充，繼2025年1月從零到有的設立「無人機訓練中心」之後，4月10日再將訓練中心升格為「無人系統訓練指揮部」，成為具有教育訓練丶測考及研究丶武器系統建置決策的「兵監」級單位，歷時僅16個月，創下陸軍有史以來組織變革的紀錄。

在「攻擊空中目標」課目，無人機於直線道高速衝刺，連續擊破2處空飄氣球，展現精準打擊能力。（圖：取自軍媒青年日報）。

軍方指出，「無人機訓測評鑑」此次以「沉浸式」及「投彈式」等2型無人機為主軸，並由無人機專責部隊先後進行「攻擊固定目標」、「攻擊移動式目標」、「攻擊空中目標」及「精準投彈」等4項課目，驗證飛操手「精準控制、目標搜索、障礙穿越、精準打擊」等飛行技術，並置重點於「速度、準度、技巧」，評鑑全程模擬複雜戰場環境，高度考驗飛操手的心理素質與臨機應變能力，期藉此強化無人機操控能力，提升整體作戰效益。

在「攻擊移動式目標」課目時，面對模擬敵軍車輛機動竄逃，飛操手透過第一人稱視角緊盯目標，鎖定悍馬車內部空間實施追擊，發揮精準打擊實力。隨後，在「攻擊空中目標」課目中，無人機於直線道高速衝刺，連續擊破2處空飄氣球，將操控能力發揮至極限。最後，在「精準投彈」課目中，飛操手迅速回報偵蒐成果，鎖定目標果斷投彈，展現卓越的精準投彈及鎖定攻擊能力。

陸軍司令呂坤修上將頒獎表揚績優團體，甲、乙組分別由58砲指部及馬防部拔得頭籌。（陸軍司令部丶軍媒青年日報提供）

評鑑結束後，陸軍司令呂坤修上將頒獎表揚績優團體，甲、乙組分別由58砲指部及馬防部拔得頭籌。根據軍媒青年日報今天報導表示，呂司令指出，陸軍發展無人機不是為了「趕流行」，而是基於未來作戰需要，期許各級幹部要充分了解無人機在作戰中的用途，才能發揮效能，並從此次評鑑，知道自身的優勢及不足，同時借鏡各國實戰案例，持續勤訓精練，全力為後續「總統盃無人機競賽」及下半年訓測評鑑做好充分準備。

呂司令強調，提升無人系統戰力是陸軍的當前要務之一，期藉由不斷優化訓測評鑑模式，逐步強化基礎操作、進階訓練、精熟飛控、結合戰術及精準擊殺能力，進而厚植不對稱戰力，有效應對敵情威脅挑戰。

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