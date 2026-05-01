美公布「地面作戰要素2040」想像未來戰鬥 AI武器一體化

美國陸戰隊28日公布全新計畫「地面作戰要素2040」（GCE 2040），延續「2030兵力設計」轉型成果。圖為美國國防高等計畫研究署（DARPA）公布的「數位射頻戰場模擬器」（DRBE）概念圖。（圖：DARPA）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸戰隊28日公布全新計畫「地面作戰要素2040」（Ground Combat Element 2040，GCE 2040），延續「2030兵力設計」轉型成果，揭示將透過整合人工智慧（AI）、自主武器與機器人系統等先進技術，將AI與自主系統視為「隊員」，並規劃將防空能力擴展至最基層的班級單位，以應對自殺式無人機等現代化戰術威脅。

軍聞網站「The War Zone」報導，美國陸戰隊在華盛頓特區舉行的「現代陸戰隊博覽會」（Modern Day Marine Expo）座談會上，以影片形式公布「地面作戰要素2040」計畫，其核心精神在於「裝備陸戰隊員，而非機器」，闡述陸戰隊如何規劃應對未來「以人為本」的作戰型態。

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根據影片內容，「GCE 2040」計畫目標在整合機器人、自主系統及「動力計畫」（Project Dynamis）的新型整合式戰場管理系統，確保部隊在戰術層面實現AI應用，賦予部隊官兵比對手更快、更精準的感知理解與行動能力。

報導指出，因應烏克蘭與中東戰場的教訓，陸戰隊正調整其防空與打擊學說。陸戰隊官員表示，廉價自殺式無人機已成為當前最顯著的戰術威脅。因此，GCE 2040計畫將原本由營連級掌握的防空能力向下滲透，解決最基層的班級單位防空需求。此外，陸戰隊將強化「多領域殺傷力」，透過分散式的AI感測網絡，確保能在廣闊的戰場上執行「遠征前進基地作戰」（EABO）。

在「GCE 2040」架構下，美國陸戰隊將「整合先進感測器和情報網絡，在所有領域發現並消滅敵人」，能在「任何競爭激烈的對抗地區執行遠征機動任務」，並於行動各階段維持作戰韌性；此外，還將妥善運用聯合陸海空的強大火力打擊敵方目標，在降低自身弱點的同時，實現作戰效益最大化；最後則是建立「持久且具生存能力的指管體系」，確保指揮鏈「從戰略層面到小隊都能以機器般的速度做出決策」。

美國陸戰隊計畫、政策暨作戰部門指揮官莫里斯少將表示，「GCE 2040」是陸戰隊未來地面作戰願景，將在未來3個財年國防計畫中保持靈活性，持續修正並完善各項能力，最終目標是創造「快速的決策與行動節奏」，使部隊在高強度戰場中能塑造、奪取並掌控關鍵的海上區域，遏制侵略行徑，並在未來的任何衝突中取得決定性勝利。

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