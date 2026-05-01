自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

在烏克蘭實戰數千次 美軍驗證「大黃蜂V2」

2026/05/01 10:38

美軍第82空降師近期於布拉格堡（Fort Bragg）驗證「大黃蜂V2」（Bumblebee V2）反無人機系統。（DVIDS）美軍第82空降師近期於布拉格堡（Fort Bragg）驗證「大黃蜂V2」（Bumblebee V2）反無人機系統。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應小型無人機在現代戰場轉化為常態化戰術威脅，美軍正加速將烏克蘭戰場經驗納入正規編制。美軍第82空降師近期於布拉格堡（Fort Bragg）驗證「大黃蜂V2」（Bumblebee V2）反無人機系統，透過物理碰撞擊落敵軍偵察與自殺無人機，為前線小部隊建立低成本的「局部防空罩」。

根據美國戰爭部「DVIDS」網站，美陸軍第82空降師4月22日在布拉格堡以烏克蘭戰場情境為想定，透過軟體介面操控「大黃蜂V2」第一人稱視角（FPV）無人機，打擊指定靶機目標，驗證反轟炸、反情監偵等任務效能。測試結果顯示，「大黃蜂V2」有效距離約900公尺，電池續航時間約為20至25分鐘，可有效應對現代戰場上屬美軍定義的第1、2、3類無人機威脅。

「大黃蜂V2」不需仰賴飛彈或炸藥擊殺敵機，而是採用碰撞攻擊方式；該機整合了自動目標識別軟體與具備雲台功能的感測頭，士兵只需核准目標，系統即可自動修正航道進行「硬碰撞」摧毀敵機。這種「以撞代炸」的模式，不僅能排除傳統飛彈殘骸帶來的附帶損害，更適合在城市或基地周邊等人員稠密區操作。

相較於已在烏克蘭戰場累積數千次實戰紀錄的「大黃蜂V1」，「大黃蜂V2」加入自動目標識別功能，並改良感測系統，在操作官兵確認目標後，可由軟體輔助完成最後階段操作，有助減輕任務人員負荷、提升攔截效能。而「大黃蜂V2」整合攔截器、地面站、控制系統、指揮控制軟體、自主功能等，符合第82空降師對防空設備作戰及部署彈性需求，且可快速形成防衛戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸軍「聯合跨部門特遣部隊─401」（JIATF-401）1月底已與「大黃蜂V2」製造公司Perennial Autonomy簽署520萬美元（約新臺幣1.63億元）合約，採購「大黃蜂V2」，並於3月起展開交付、接裝作業。

報導分析，儘管「大黃蜂」仍無法應對如「見證者」系列等重達181公斤以上的大型自殺無人機，但其能有效反制敵軍用於砲火修正與偵察的小型無人機，填補了現有防空體系的最基層缺口，使基層「班」級單位也具備獨立的防空接戰能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中