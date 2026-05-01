B-21匿蹤轟炸機進度超前 赫格塞斯認將超過100架

圖為美軍最新曝光的B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機與KC-135加油機進行空中加油對接的畫面。（圖：美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍轟炸機近期對伊朗行動效果良好，美國戰爭部長赫格塞斯30日向國會表示，他認為未來會需要超過100架B-21，甚至有部分官員主張採購200架，顯示擴大採購呼聲日益高漲，以應對中共威脅。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，B-21進度超出預期，受到美國戰爭部官員的廣泛讚賞，赫格塞斯於參議院軍事委員會聽證會中指出，B-21與空軍F-47第六代戰鬥機是美國未來戰力的核心，五角大廈將在「必要時」增加採購。

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報導指出，美軍印太司令部司令帕帕羅海軍上將21日亦在另一場聽證會公開背書，主張B-21採購量應達200架。他認為B-21不僅承擔核威懾任務，也是為使美軍具備強大的常規穿透性打擊能力。

報導指出，相較於冷戰後因預算與戰略轉型而大幅縮減至21架的B-2轟炸機，美方前副助理部長、也曾飛過B-52轟炸機的岡辛格（Mark Gunzinger）認為，現有的轟炸機規模已萎縮至冷戰時期三分之一，擴張機隊勢在必行。

根據美軍2027財政年度預算草案，五角大廈計畫撥款61億美元（約新台幣1927億元）用於B-21的研發與低產率初期生產（LRIP）。此外，製造商諾斯洛普格魯曼也宣布加碼投資25億美元（約新台幣789.8億元）以加速量產速度。B-21首批機隊預計於2027年在南達科他州艾爾斯沃斯空軍基地接裝服役。

不過，參謀首長聯席會議主席凱恩空軍上將的態度較為務實。他表示，雖然支持評估增購數量，但仍需通過聯合需求監督委員會（JROC）批准，並諮詢最新作戰計畫。

報導分析，由於空軍預計到2030年代中期才能獲得首批100架B-21，屆時是否受無人機或其他新興技術影響而調整採購配比，仍是軍方內部討論焦點；但目前國會與國防部高層對B-21展現的高度支持，已與當年B-2計畫慘遭腰斬的氛圍大相徑庭。

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