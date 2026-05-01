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美推出超小微波武器可裝皮卡反無人機 功率竟超過主動雷達
圖為美軍於「跨域火力」（Cross Domain Fires）作戰實驗中驗證ThinKom微波武器。（圖取自ThinKom）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對無人機蜂群威脅快速升高，美軍反無人機技術正出現重大轉變。美國加州衛星天線大廠ThinKom切入軍工領域，30日發表新型高功率微波武器「阿萊克托」（Alecto），具備遠超傳統雷達工率的同時，體積已縮小至可部署於輕型步兵班用車（ISV），可直接燒毀無人機的電子系統。
軍聞網站「Defence Blog」報導，「阿萊克托」採用ThinKom長期發展的VICTS（可變傾角連續橫向stub）技術，與傳統氮化鎵主動電子掃描陣列（AESA）在高功率運作時容易產生的熱能瓶頸不同，VICTS採用的機械式掃描結構，能穩定處理兆瓦（GW）等級的極限能量，能產生高出數個量級的峰值功率密度，直接破壞無人機內部的電子控制系統。
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報導指出，美軍先前已在「跨域火力」（Cross Domain Fires）作戰實驗中，驗證將該系統裝載於商用皮卡車上，並由雷達引導成功攔截目標，展現其成熟的實戰潛力。
另外，「阿萊克托」具有體積、重量與電耗（SWaP）表現的優勢，過去的定向能武器往往受限於龐大的冷卻與發電設備，僅能部署於固定陣地或大型車輛。「阿萊克托」則成功縮減體積，使其能部署於步兵班用車（ISV）或無人地面車（UGV）等基層戰術平台。
報導分析，這對前線小部隊而言意義重大，因為高功率微波（HPM）武器具備「無限彈匣」特性，只要電力充足即可持續接戰，無需像傳統飛彈或火砲需面臨彈藥用罄後的後勤補給難題，是反制低成本無人機蜂群飽和攻擊的最佳方案。