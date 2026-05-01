極音速空射飛彈AGM-183重啟 美首曝B-1B轟炸機掛載

愛德華空軍基地宣傳影片中有數秒B-1B轟炸機攜帶AGM-183A的畫面。（圖取自愛德華空軍基地IG）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對中俄戰略投射能力擴張，美軍近年除發展極音速武器，也重拾長程空射武器研發。美國空軍參謀長阿爾文上將去年曾透露軍仍在研發AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），並同步推動極音速空射巡弋飛彈計畫。根據美國戰爭部2027財政年度預算顯示，空軍請求撥款3.457億美元（約新台幣109億元）重啟AGM-183A開發；同時，愛德華空軍基地29日也首度公開B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機掛載該型飛彈飛行的影像。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這段簡短的影像顯示B-1B在外部掛架上攜帶了 5000磅級的ARRW飛彈。過去該型飛彈主要與B-52H轟炸機進行整合測試，如今成功由具備1.2馬赫超音速飛行能力的B-1B搭載，意味著美軍能以更快的速度抵達發射點，結合B-1B強大的酬載能力與航程，大幅擴展長程精準打擊的涵蓋範圍。

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報導指出，為掛載ARRW的，美軍對B-1B進行大規模的機載整合，透過「負荷可調模組化掛架」（LAM），B-1B未來可掛載多枚大型極音速武器。

圖為AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）。（圖取自X@OsintExperts）

另一方面，根據預算文件，AGM-183A已列為ARRW計畫第二階段開發重點，目標在縮短預警時間並增加攔截難度，也是「太平洋威懾倡議」（PDI）的一部分；文件顯示，這筆資金將用於升級末端尋標器、數據鏈技術及降低成本等等，目標是讓ARRW從實驗性質的原型機，轉型為具備實戰價值的成熟武器系統。

報導指出，這筆總高達17.57億美元（約新台幣555.7億）的多年期研發規畫，反映出美軍在印太戰區的緊迫需求；此外，預算案中也首度提及「空射彈道飛彈」（ALBM）專案，顯示美軍正多管齊下，評估多種高速打擊路徑，確保空中絕對優勢。

AGM-183A是由美國國防高等計畫研究署（DARPA）主導、洛馬生產的新一代極音速空對地精準打擊飛彈；美國國會研究服務處（CRS）報告曾指出，該武器近年測試可謂一波三折，除了2022年三度測試成功外，2021年、2023年皆有失敗紀錄，到了2024年三月最後一次測試後，全案就在前景不明下現況結案。

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