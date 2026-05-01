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中共持續叫陣美菲 今上午出動28架次軍機騷擾台灣
圖為國軍F-16戰機先前採用AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，完整捕捉中共殲-16戰機飛行畫面。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕美菲「肩並肩」多國聯合演訓持續舉行，中國持續在台海周邊遂行軍事演習、並騷擾台灣，被指與美菲叫陣。國防部今（1）日表示，國軍自上午8時起，陸續偵獲28架次中共各型軍機出動，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊海空域。
國防部今天下午1時40分發布新聞稿指出，自上午8時1分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。
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國防部指出，中共軍機配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。我國國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。