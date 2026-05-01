賴政府「特戰系」將領大爆發 下一位特戰中將「看好他」

國防部訓練次長室次長郭俊德中將（右），曾任陸軍特戰指揮官，軍服上時時刻刻都配掛傘兵徽。圖為郭俊德卸任澎防部指揮官時，由澎湖縣長陳光復頒發榮譽縣民證。（資料照，記者劉禹慶攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統在4月29日主持「將官晉任授階典禮」時，為郝思源等新科將官授階，郝思源少將曾任「涼山特勤隊」隊長的超狂資歷，也讓各界對國軍現役將領中，有多少位「特戰系」將領感到好奇。

軍政人士表示，近年來有多位特戰系統出身的優秀軍官獲得拔擢，分別晉任為中將丶少將，這些具有陸軍特勤丶海龍蛙兵丶憲兵特勤以及海軍陸戰隊特勤單位資歷的將領，都曾受過等同於美軍特種部隊的嚴酷訓練，也曾參與美軍的協同作戰演練，可說是國軍最具有戰力的頂尖精英，這些「特戰系」的現役將領人數增多，代表政府期望提升三軍部隊戰力，因此拔擢優秀特戰軍官晉任將官。

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現任國防部後備指揮部指揮官俞文鎮中將，是陸軍海龍蛙兵部隊出身。（資料照，記者張嘉明攝）

他指出，目前現役的「特戰系」將領至少就有七位以上，包括國防部後備指揮部指揮官俞文鎮中將（海龍蛙兵出身）丶國防部訓練次長室次長郭俊德中將（曾任陸軍航特部特戰指揮部指揮官），少將部分則有：陸軍戰訓處處長邱之峯（曾任陸軍特戰指揮官）丶陸軍關渡指揮部指揮官匡奕平（曾任陸軍特戰指揮官）丶苑汝瑋（現任陸軍特戰指揮官，曾任「海龍蛙兵」兩棲偵察營營長）丶楊怡泰（憲兵204指揮部指揮官，曾任「夜鷹特勤隊」的憲兵特勤隊隊長）以及新晉任少將的郝思源（現任陸軍333旅長，曾任「涼山特勤隊」的陸軍航特部高空特種勤務中隊中隊長）。

軍政人士並表示，對於下一位晉任中將的特戰將領，軍方內部最看好的是陸軍戰訓處處長邱之峯少將，因為擔任過陸軍戰訓處處長職務者，被視為中將的候任人選，近十年來已有多位戰訓處處長卸任後，直接調任為中將編階的位子，邱之峯先前已擔任過特戰指揮官丶陸軍南測中心指揮官及陸軍戰訓處處長職，且是在2020年1月晉任少將，至今已有6年，被視為下一位特戰中將的熱門人選。

前總統蔡英文在2023年12月視導陸軍特戰部隊時，是由時任特戰指揮官邱之峯少將（圖右）說明部隊訓練現況。（圖︰總統府提供）

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