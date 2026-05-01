南韓展現軍工強烈企圖心 自製潛艦橫越太平洋 爭取加拿大潛艦訂單

南韓3000噸級潛艦「島山安昌浩號」（SS-083）已經展開橫越太平洋航程，將前往加拿大參與兩國聯演，並藉此向加拿大展現南韓潛艦實力，以爭取加拿大下達潛艦訂單。（圖：取自南韓海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕南韓近年來在軍工產業上獲得跳躍式的成長，成功的將南韓自製戰機丶飛彈丶自走砲銷往國際，如今又有更強烈的企圖心，希望將南韓自主設計丶建造的潛艦外銷，3000噸級潛艦「島山安昌浩號」（SS-083）已經展開橫越太平洋航程，將前往加拿大參與兩國聯演，並藉此向加拿大展現南韓潛艦實力，以爭取加拿大下達潛艦訂單。

南韓海軍表示，「島山安昌浩號」從韓國鎮海軍港出發到加拿大西岸，單程航程約14000公里，將創下南韓潛艦有史以來最長的航行紀錄。

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「島山安昌浩號」是南韓「張保皋-III」潛艦計畫的首艦，展現南韓高達76%的國產化核心技術，已於3月25日從鎮海軍港出航，展開單程約14000公里的遠航，4月7日已順利抵達美國關島海軍基地，預計下一站將是夏威夷基地，屆時將由2位加拿大海軍官員登艦後一同前往加拿大，預計今年6月初與加國海軍聯合演練，返航時預計參與7月舉行的RIMPAC環太平洋多國聯合演習。

「島山安昌浩號」（SS-083）屬於島山安昌浩級（Dosan Ahn Chang-ho class）潛艦，是「張保皋-III」（KSS-III）計畫的第一批次（Batch-I）首艦，也是南韓首艘自主設計並建造的 3,000 噸級傳統動力攻擊潛艦。

南韓潛艦「島山安昌浩號」（SS-083）展開橫越太平洋航程，將前往加拿大參與兩國聯演，單程航程約14000公里，將創下南韓潛艦有史以來最長的航行紀錄。（圖：取自南韓海軍臉書專頁）

「島山安昌浩級」潛艦的性能特點如下：

戰略打擊能力：

它是全球首款配備垂直發射系統（VLS）的傳統動力（絕氣推進）潛艦，可發射6枚潛射彈道飛彈（SLBM）（如玄武 4-4 型），具備極強的精準對敵反擊與威懾力。

卓越的續航與隱蔽性：

．絕氣推進系統（AIP）：搭載先進的燃料電池系統，可使其在水下連續潛航約20天而不需浮出水面，大幅提升戰場生存性。

．靜音技術：採用無聲隱身技術、消音塗層及彈性基座，將航行噪音降至最低。

核心規格數據：

．排水量：浮航約3358噸，潛航時超過3700噸。

．尺寸與航速：長83.5公尺、寬9.6公尺，最大潛航速度可達20節（約時速37公里）。

．航程與人員：航程可達10000浬（約1.8萬公里），艦上編制員額為50人。

．高度國產化：該艦的自主研發比例高達76%，包括核心的戰鬥與聲納系統均由南韓自主開發。

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