海巡署特別預算編21億採購4型垂直起降無人機 9架是「特勤專用」

海巡署將採購4型可垂直起降的無人機，其中有9架將提供海巡特勤隊使用。圖為圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應台海作戰防衛需求，軍方規劃未來幾年要大買各式無人機達20餘萬架，事實上，不僅是國防部與三軍部隊，海巡署也動了起來，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列了40億9730萬元，採購各式海空無人載具，其中並以21億餘萬元採購4型可垂直起降的無人機，在這些新購的無人機當中，將會有9架是專門提供給「海巡特勤隊」使用，以有效因應海上突發及緊急狀況。

立法院內政委員會在本週三（4月29日）邀請海委會主任委員管碧玲率同所屬列席報告業務概況並備質詢，海巡無人機的預算丶採購及過去使用情形成為會中質詢焦點。

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根據海委會先前提供給立法院的預算說明報告指出，在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，海巡署以「強化國土防衛力量-提升海域立體偵巡量能計畫」，共計編列148億9370萬元經費，其中的「籌補各式海空無人載具」項目為40億9473萬元，主要為採購第二代旋翼型無人機以及新購4型可垂直起降無人機的費用。

海巡署使用中的第一代旋翼型無人機，可掛載救生圈進行海上救難。（資料照，記者李惠洲攝）

海巡署表示，有關國安韌性特別預算中的無人機建案，2025到2027年共編列約21億元，建置近程機412架、中程機18架、艦載機12架及特勤機9架，以擴大海域偵巡範圍，建構岸海空立體情監偵體系。

海巡署署長張忠龍29日在會後受訪表示，海巡署在特別預算中要買的4種無人機，每一種規格都不一樣，像是近程無人機，是用於守望哨、安檢所，不需要長時間滯空也不用太高空巡邏，而海巡署無人機功能與定位跟國防部也不一樣，海巡署全部都是偵蒐型，此外還要負擔一部分的救難任務，需要做一些吊掛浮標或者救生圈。

國民黨立委王鴻薇（右）對海巡署採購無人機案提出質疑，由海委會主委管碧玲（左二）丶海巡署長張忠龍（左一）說明。（圖：取自立法院會議隨選系統）

張忠龍指出，這4型無人機都可以垂直起降，其中有一款是艦載型，因為艦上需要更高規格，必須要能夠抗鹽害、抗風以及平衡，所以陸基型跟艦載型是完全不同，而這4型預算約21億，共會購買451架，其中，艦載型則會購買12架，各個分署都會配附，近程型約412架，會用在安檢所、守望哨，預算規劃是到2027年。



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