負載重量達17公噸 俄羅斯成功試射「聯合-5」新型火箭

圖為2023年8月俄國發射攜帶月球登陸器的「聯合-2」火箭。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）4月30日晚間宣布，已首度試射俄國的新型火箭「聯合-5」（Soyuz-5）；火箭從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）順利升空。

根據該署的聲明，號稱配備有「世界上最強大的液態燃料發動機」的「聯合-5」火箭，已於莫斯科時間4月30日21時（台灣時間5月1日凌晨2時）發射升空。

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俄羅斯聯邦太空總署說，這款新型火箭可攜帶的負載重量多達17公噸，將可大幅降低發射成本，以及能比以往火箭更有效地，將人造衛星等物體送入近地軌道。

俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）將這枚新火箭譽為「太空探索新階段」，以及能在俄羅斯與哈薩克創造新的工作機會。

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