不只鐵穹 以色列還支援阿聯「鐵束」雷射武器抗伊朗

以色列「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統。（路透檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕伊朗在與美國、以色列作戰期間，不斷對鄰國發動飛彈、無人機空襲，不但惡化與波斯灣國家關係，甚至促成以色列與阿拉伯國家深化合作。英國《金融時報》報導，以色列推動在阿拉伯聯合大公國部署偵測系統及雷射武器，協助阿聯抵禦德黑蘭威脅。

美國新聞網Axios報導，以色列已將指標性防空系統「鐵穹」及操作人員派駐阿聯，這也是鐵穹首次部署在以色列與美國之外的國家。

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《金融時報》進一步揭露，與鐵穹一同部署在阿聯的以色列武器，還有以色列國防公司埃爾比特系統研發的輕量無人機偵測系統「光譜」（Spectro），讓阿聯軍隊得以在20公里之外的距離，辨識伊朗「見證者」無人機等即將來襲的威脅。

以色列還支援部署由拉斐爾先進防禦系統公司研發的「鐵束」（Iron Beam）雷射防禦系統，可摧毀短程火箭和無人機。鐵束今年初才首次在以色列部署，用於抵禦黎巴嫩激進組織真主黨的武器威脅。

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