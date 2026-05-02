640億元「台美共同研發採購」全列機密 梅復興破解竟是「這個」

美跨黨派參議員團今年3月底赴中科院參訪，中科院首度公開與美商合作生產的「勁蜂四型」無人機實彈成果。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部多次以公開丶機密會議方式，向立法院朝野立委說明1.25兆元軍購特別預算項目及金額，但在國防部提供的公開版本內容中，有多項採塗黑處理，其中又以金額約640億元的「台美共同研發及採購合作裝備丶系統」案，採取全數塗黑處理，更加令人好奇：台美如何共同研發？如何共同採購？金額如何運用？

長期觀察台美軍事合作的軍事專家梅復興提出他的個人解析認為，所謂「美台合作」640億元，這是截至目前為止特別預算內容最含糊不清的部分。從背景了解與編列金額 （相當於20億美元） 研判，這很可能是與美國國會在2025年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議」（TSCI） 計劃有關。

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中科院與美商合作生產的「勁蜂四型」無人機，該機掛載新款模組化多用途彈頭，成功貫穿50公厘高強度鋼板，展現卓越反裝甲能力。（資料照，記者田裕華攝）

梅復興說，該案係旨在台灣與美國設立一個類似「共同基金」 的經費池，雙方均投注資金，用來幫助採購特殊武器裝備等，以迅速因應台灣的緊急需要。

梅復興認為，這是個我方爭取了數年，得以藉此取得難以獲得重要戰力的管道，對提升我防衛能力極具價值。假如特別預算的「美台合作」部分確是如上所述，那國防部丶政府就勢須再跟在野黨進一步溝通說明其必要與無可替代價值。

長期觀察台美軍事合作的軍事專家梅復興提出他的個人解析認為，所謂「美台合作」640億元，很可能是與美國國會在2025年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議」（TSCI） 計劃有關。（圖：取自梅復興臉書）

中科院在去年9月的航太國防展中，就與多家外商簽署合作備忘錄，雙方將以技術合作方式，在台直接生產各式裝備丶系統，但軍方並未說明這些合作案要以何種型式進行。

中科院與外商合作的相關項目包括：

．「勁蜂四型」攻擊無人機：與美商 Kratos 合作研發，具備「人在迴路」操作模式與模組化設計。

．低成本自主飛彈（遊蕩彈藥）：與美商 Anduril 合作開發陸射版本，目標在 18 個月內建置供應鏈並達成大規模生產。

．300 加侖拌藥機：與美商 B&P Littleford 合作引進，用於強化台灣火箭及飛彈固體燃料的產能。

．飛彈防禦系統：雙方合作核心包含精進防空、反彈道飛彈系統，以及強化飛彈相關的作戰持續量能裝備。

．AI 輔助與 C5ISR 系統：整合指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視、偵察與打擊系統。

．雷達反制與戰車升級：與外商共同鎖定雷達反制技術研發及現有戰車的性能提升方案。

．水下自主無人載具 （AUV）：中科院亦積極引進美方技術，開發具備長時間監測與作業能力的水下無人裝備。

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