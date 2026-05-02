美軍強化電戰戰力 電戰機擴編至22架 E-11A面臨退役

美國空軍EA-37B「羅盤呼叫」（Compass Call）電戰機，2025年9月27日降落日本嘉手納基地。插圖為E-11A戰場空中通訊節點機。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍近期向國會提交文件，規劃大幅擴編新一代EA-37B「羅盤呼叫」（Compass Call）電戰機，同時評估在2028財年前逐步退役現役的E-11A空中通訊中繼機隊。

根據軍事網站《The Aviationist》報導，美國空軍希望將EA-37B電戰機採購數量由原規劃的12架增加至22架。該機型以灣流G550商務機（Gulfstream G550 business jet）為基礎改裝，具備干擾與阻斷敵方通訊及導航系統的能力，並將取代老舊的EC-130H機隊。

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與此同時，美軍也考慮在2028財年前退役E-11A「戰場空中通訊節點」（BACN）機隊。這型飛機以龐巴迪Global 6000為平台，主要任務是在不同部隊與系統之間建立通訊橋接，曾在阿富汗與中東行動中廣泛使用。

報導指出，美國空軍認為，隨著低軌道衛星（LEO）通訊能力提升，加上BACN系統已可改為模組化掛載於不同飛機平台，未來不再需要維持專屬的E-11A機隊，也能達到類似的通訊整合效果。

不過，E-11A近年仍被視為高強度軍事行動中的重要能力。在部分行動展開前，美軍曾集中部署多架E-11A進入戰區，顯示其在戰場通訊協調上的關鍵角色。未來是否全面退役，以及相關技術是否對外轉移，仍有待進一步觀察。

Two EA-37Bs Arrive at RAF Mildenhall on Possible First Operational Deployment



Two EA-37B Compass Call aircraft stopped at RAF Mildenhall for fuel during what may be the type’s first operational deployment abroad, reports suggesting Turkey as their destination.



Story:… — The Aviationist （@TheAviationist） March 31, 2026

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