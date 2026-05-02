土國拜卡再出手 新遊蕩彈藥可飛一千公里待7小時整天狩獵

土耳其拜卡公司近日展出新一代「長矛」（MIZRAK）AI遊蕩彈藥。（圖取自X@ogzhn_uyg）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其拜卡公司近日展出新一代「長矛」（MIZRAK）AI遊蕩彈藥，不僅具備AI自主偵獵功能，更能透過數位鏈路與 TB2、TB3 及「安卡」（AKINCI）等多型無人機無縫串聯，並透過衛星中繼實現千里之外的即時指揮，建構起跨域、多維度的無人蜂群攻擊架構。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「長矛」翼展達4公尺、最大起飛重量200公斤，最高速度約每小時185公里，滯空時間可達7小時，可依任務需求選配光電或紅外線感測器，使其同時具備偵察監視與精準打擊能力。

請繼續往下閱讀...

「長矛」提供兩種主要構型，其中雙彈頭版本可攜帶40公斤炸藥，用於最大破壞力打擊；單彈頭版本則搭載20公斤炸藥與射頻導引頭，可自主偵測並攻擊雷達與電子系統等高價值目標。

報導指出，該機最大特色在於具備GPS抗干擾環境作戰能力，透過AI輔助自動駕駛、光學導引、感測器融合與視覺定位，即使距離基地1000公里，面對敵方電子干擾，也能自主尋標並完成攻擊。對於深入敵方縱深執行攻擊的長程自殺無人機而言，這項能力直接決定其是否能在高強度電子戰環境中完成任務。

此外，「長矛」可與Baykar現有TB2、TB3與AKINCI等無人機透過資料鏈協同作戰，並可選配衛星通訊，使其在超視距任務中持續接收目標更新與指令變更；「長矛」亦支援蜂群作戰，多架無人機可共享目標資訊、分配攻擊角色，並對敵方防空系統進行飽和攻擊。搭配AI輔助的目標探測，「長矛」能夠在複雜戰場中自動辨識高價值目標，顯著縮短了從擊殺鍊時間。

在部署方式上，該機可自跑道常規起飛，也能以火箭輔助方式從未整備地形或狹小區域發射，降低對固定基地的依賴，並提升戰場生存性。

報導分析，「長矛」的出現顯示自殺無人機已不再只是低成本近程打擊工具，而是逐步發展為具備AI自主尋標、抗干擾導航、蜂群協同與長程攻擊能力的縱深打擊武器；對區域防空系統而言，這類低成本長程無人攻擊平台將構成更複雜且持續性的壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法