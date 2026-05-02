美在肩並肩測試「天蠍」迫擊砲 打了就跑驗證印太機動作戰

圖為美國陸軍在肩並肩演習中動用「天蠍」（Scorpion）81公厘機動迫擊砲系統驗證機動作戰。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕作戰節奏日益加快，裝備機動性受國際重視，面對印太島鏈高強度作戰環境，美軍正加速調整地面火力運用模式。美國陸軍近日在菲律賓「肩並肩2026」聯合軍演中，實測「天蠍」（Scorpion）81公厘機動迫擊砲系統，強調以「快速射擊、立即轉移」方式，提升部隊在無人機與反砲兵威脅下的生存能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「天蠍」系統搭載於ISV-Heavy輕型戰術車輛上，整合自動火控、快速瞄準與機動部署能力，可在約30秒內完成首發射擊，並在完成8發火力的短暫任務後能立即撤離陣地。

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報導指出，該系統並非單純車載迫擊砲，而是將間接火力、自動化控制與機動平台整合，使連、營級部隊具備「機動火力節點」能力，可在敵方完成反砲兵鎖定前完成射擊並脫離。

在部署能力上，「天蠍」可由CH-47直升機運輸並具備空投能力，適合分散於群島的前進基地快速部署，支援島嶼防禦與沿岸作戰任務。

報導指出，該系統已納入美軍「接觸轉型2.0」與士兵強化計畫評估，並透過此次在菲律賓的實戰化演練，驗證其在高濕叢林與島嶼環境中的運用效能。在巴拉望島的演習中，美菲澳紐四國部隊已演練利用海馬士等長程系統執行反登陸任務；「天蠍」系統則補足了底層的近程對峙火力，能更貼近步兵連、營級單位。

報導指出，儘管81公厘迫擊砲無法取代155公厘火砲或海馬斯等長程火力，但其可為輕步兵提供即時支援，並在港口、機場與前沿據點防禦中發揮關鍵作用，補強多層次火力架構。

此次演習為歷來最大規模「肩並肩」聯合演訓之一，約有1.7萬名兵力參與，涵蓋多國與多領域作戰。

報導分析，在印太戰區強調分散部署與機動作戰背景下，「天蠍」機動迫擊砲代表地面火力正由傳統集中火力，轉向「分散式、快速反應」模式；其結合自動化與高機動性的設計，將成為未來島嶼防禦與聯合作戰中的關鍵戰術節點。

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