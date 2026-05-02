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中國持續對台灰色襲擾！出動37機艦 15架次越中線挑釁
國防部今天（2日）上午公布，從昨天（1日）上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共軍機29架次、軍艦6艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。其中15架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。（圖：國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰色地帶襲擾，國防部今天（2日）上午公布，從昨天（1日）上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共軍機29架次、軍艦6艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。其中15架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。
根據國防部公布的示意圖顯示，共機活動主要分為第一部分於昨天上午8時40分至下午1時25分，偵獲主、輔戰機及轟炸機計4架次，其中2架次逾越中線進入北部空域；第二部分於昨天上午8時至下午6時，偵獲主、輔戰機、無人機及轟炸機計19架次，其中7架次逾越中線進入中部空域；第三部分則於昨天上午8時至下午1時55分，偵獲主戰機及無人機計6架次，於西南空域活動。
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國防部指出，除了空中動態外，另有6艘次中共海軍艦艇及2艘次公務船，持續在台海周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。