首位國外用戶挪威接收豹2A8 NO戰車 具主動防禦駐北方壓俄羅斯

圖為挪威接收的「豹2A8 NO」（NO，挪威版）。（圖取自X@kaan_fox3）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕北約北方裝甲武力迎來重大升級，德國近日已開始向挪威交付首批「豹2A8 NO」主力戰車，使挪威成為全球第一個操作豹2A8型號的外國用戶。該型戰車未來將納入挪威陸軍「北方旅」，在俄羅斯對歐洲威脅持續擴大下，幫助挪威提升北約北翼與極圈安全。

軍聞網站「Army Recognition」報導，挪威此次採購共54輛豹，總金額約20億歐元，交付期自2026年至2028年。首批戰車已於4月27日由德國運抵挪威，並將於雷納營地正式服役，逐步取代現役36輛豹「豹2A4 NO」戰車；首批新戰車將用於陸軍武器學校培訓課程，訓練未來「北方旅」戰車組員。預計2027年秋季，挪威陸軍首支戰車連將開始換裝，並規劃2028年投入戰備任務。

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「豹2A8 NO」全車重量約68至69噸，搭載以色列拉斐爾公司研發的「戰利品」主動防禦系統、「豹2」系列戰車的L55 120公厘55倍徑滑膛砲主砲，接戰距離達5公里，可發射翼穩脫殼穿甲彈、編程多用途高爆彈，並可在行進間精準射擊。

此外，該戰車還依照挪威寒冷環境的作戰需求加以改良，搭載康士伯集團的「整合式作戰系統」，及「Teleplan Globe」公司的「FACNAV」導航系統和「NorBMS」戰場管理系統等，藉此提升C4ISR能量。戰車可與火砲、空中兵力與其他地面單位即時連線，使戰車從單一作戰平台，轉型為聯合作戰節點。

在作戰運用上，該系統可支援「偵測－打擊分離」模式，由一個單位標定目標，另一單位進行火力打擊，大幅縮短擊殺鏈時間，強化多域聯合作戰能力。

值得注意的是，挪威並非僅採購成品，其中37輛將交由挪威本土企業組裝，展現其強化國防自主、提升後勤維修掌控權的戰略意圖。

報導分析，「豹2A8 NO」的服役，象徵著主力戰車已進入「全數位化」時代。其強大的數位連結能力與主動防禦系統，使其在應對高強度衝突與無人機蜂群攻擊時具備更強的生存性，為北約在極地防線布下更穩固的裝甲屏障。

根據KNDS統計，豹2A8戰車現已獲挪威、加拿大等逾20個歐美國家青睞，而東歐國家捷克也在去年9月正式獲得國會採購許可，計畫在2031年籌獲44輛同型車，並保留另外14輛的採購選擇權，持續在歐洲地區擴大普及度。

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