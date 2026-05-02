美首編忠誠僚機採購預算 首批可望採購30架

圖為波音公司為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機。（圖取自波音）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍在2027財年預算中，首度編列近10億美元（約新台幣315億元）採購「協同作戰航空器」（CCA），象徵該計畫由實驗階段轉入量產部署，並成為未來空中戰力核心。

軍聞網站「Defense News」報導，美空軍請求撥款9.965億美元（約新台幣315.1億）啟動「衍伸版本1」（Increment 1）CCA 生產，外加1.5億美元的2028財年預購資金，除此之外並投入13.7億美元（約新台幣433.3億）持續研發。

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目前，「衍伸版本1」由通用原子與Anduril兩家公司競爭，預計今年夏季決定量產方案。另外，已有9家廠商投入「衍伸版本2」（Increment 2）開發，並朝向大量低成本生產方向發展。

雖然預算金額尚未列出明確採購數量，但外界估計2027年首批採購約30架；美軍官員3月曾證實，CCA單機造價已低於原定的3000萬美元目標；此外，荷蘭已於4月23日成為首個加入該計畫的盟友，資助兩架CCA並派遣人員參與開發作戰概念。

報導指出，美軍最初構想由一名飛行員指揮2架CCA，而測試顯示單一飛行員甚至可同時控制3至5架。目前空軍首階段計畫採購100至150架，長期目標則達數千架；目前CCA「衍伸版本1」將以空戰與對地打擊為主，後續將發展電子戰與情監偵型號。

報導說，CCA計畫旨在解決戰鬥數量不足的問題，其設計核心為「價格足以承受損失、數量足以發揮作用」，以填補有人戰機的高風險任務。該計畫核心在於解決「戰力規模不足」問題。面對中國等對手，美軍單靠有人戰機難以形成足夠作戰密度，因此CCA被設計為低成本、可消耗的戰力平台，用以承擔高風險任務。

不過，該計畫仍面臨部署、維修與訓練體系等整合問題，且需國會最終批准。國會已要求空軍說明人機協同作戰模式與生產規劃細節。

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