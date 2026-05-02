賴總統點將》魔術師眼中的「貴人」 陳文星中將升任國防部常次

魔術師黃信凱（右）曾榮獲國防部敬軍模範丶5年達到700場次邀約講座，他心中的「貴人」則是陳文星中將（左）。（圖：取自黃信凱臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍系統將領在５月份有連串調動，由六軍團指揮官陳文星中將升任國防部常務次長，並由作戰暨計畫次長室次長連志威中將接掌六軍團，陳文星由職掌北部作戰區重任的作戰指揮官，轉任為輔助部長顧立雄督導軍事業務丶與國會對話的常務次長，他更是知名魔術師心中感念的「貴人」。

陸軍79年班畢業的陳文星，在軍中各個職務上表現傑出，在2022年底調任為馬防部指揮官，並晉任為陸軍中將，當時陳文星代表新科將官受訪時表示，站在國家最前線的他，未來會持續帶領官兵，落實敵情掌握，戮力戰訓本務，展現「守護國土，捨我其誰」的決心，完成各項準備，以不負國人期待。

請繼續往下閱讀...

陳文星中將在擔任六軍團指揮官任內，完成M1戰車接裝丶部隊成軍等重要任務。（圖：陸軍司令部丶軍聞社提供）

此後，陳文星歷任國防部作戰暨計畫次長室次長丶陸軍六軍團指揮官等職，六軍團任內完成多項重要演訓任務，以及M1戰車的接裝及部隊成軍，於5月1日升任國防部常務次長。

陳文星外表粗獷，實則有一顆溫暖的心，與他相熟的友人形容陳文星是：負責盡職、照顧官兵、頭腦清晰、記憶絕佳的將領，而且帶兵是帶心丶不耍官威，贏得許多過去他帶過官兵讚許、懷念。

陳文星中將擔任六軍團指揮官時，視導部隊手榴彈實彈投擲，同時親自下達安全規定，並進入陣地投擲實彈。（圖：取自軍媒青年日報）

曾榮獲國防部敬軍模範丶5年達到700場次邀約講座丶演出的魔術師黃信凱曾在臉書上表示，當年他剛從海外回到台灣時，只有一個目標就是成為一位生命講師。但那段時間卻是他人生中最挫折的一年。他拿著履歷、故事到處拜託，只想爭取一場講座的機會，卻換來無數的質疑與羞辱，直到因緣際會認識時任陸軍蘭陽指揮部指揮官陳文星少將時，讓他的人生從此出現重要的轉捩點。

黃信凱說，他當時帶著魔術箱、表演桌跟友人進了蘭陽指揮部，還傻傻地想準備魔術給指揮官看。但出乎他意料的是，陳文星將軍聽完他的故事後，就說：「不然我們來辦一場看看。」 那場講座結束後，承辦人笑著說：「第一次辦講座，下面沒人睡覺！還真的有效果！」 就這樣開始了人生新故事，而陳文星也成為信凱人生中的「貴人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法