美軍新戰法登場！「種馬王」直升機上陣 重裝備直接空運上岸

美軍CH-53K「種馬王」重型運輸直升機在訓練中飛行，具備將重裝備直接空運至前線的能力，被視為強化戰場快速投送的重要平台。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不必依賴港口也能運送重裝備。美軍最新CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型運輸直升機已準備隨第26陸戰隊遠征隊（MEU）進行首次部署，能將數十噸級裝備直接從兩棲艦空運至陸地，強化在高風險環境下的快速投送能力。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，這款新一代重型直升機將首次搭配美軍遠征打擊群執行任務。分析指出，相關部署意味著美軍正加速建立「不依賴港口與機場」的作戰補給模式，使部隊在基礎設施受限或遭封鎖情境下，仍能維持戰力運作。

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CH-53K為目前美軍最大、最重的直升機之一，可吊掛約16噸貨物，載運能力較前一代大幅提升。其機艙與外掛系統可直接運送悍馬車、火砲與彈藥，減少中途轉運需求，提升戰場補給效率。

這款直升機由美國西科斯基公司研製，是CH-53系列最新型號，已達成初始作戰能力，未來將逐步取代服役數十年的CH-53E機隊，成為美軍重型空中運輸核心。

美國軍方評估，CH-53K的實戰部署將提升陸戰隊在分散作戰環境中的機動能力。透過直升機直接運輸裝備與物資，可縮短部署時間並降低後勤風險。

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